FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PLASCRED CIRCU.INNOV.INC. XV2 CA7279411069
AB/FROM ONWARDS 09.08.2023 10:47 CET
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PLASCRED CIRCU.INNOV.INC. XV2 CA7279411069
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