KI-'Brain'-Technologie von Rezolve schließt sich mit NAGA zusammen, um Online-Zahlungen zu revolutionieren und zugleich Brokerage zu transformieren

London und Hamburg, 9. August 2023 - Das an der Frankfurter Börse notierte deutsche Fintech-Unternehmen The NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7), Betreiber der All-in-One Financial Super App, kündigt eine bahnbrechende Partnerschaft mit Rezolve AI Limited an. Die Integration der KI-Plattform "Brain" von Rezolve in die NAGA-eigene Technologie und die Social-Trading-Apps "NAGA Trader" und "NAGA Pay" soll die Erfahrung der aktuellen und künftigen NAGA-Nutzer neu definieren, personalisierte und intelligente Marktanalysen in Echtzeit bieten, die Trading- Kompetenz verbessern und Zahlungen in mehreren Sprachen automatisieren.

NAGA bietet eine Online-Plattform (Web und App) für Social Trading an, die es ihren Nutzern ermöglicht, in verschiedene Vermögenswerte wie Währungen, Aktien, ETFs, Rohstoffe und Kryptowährungen zu investieren und zwar in Verbindung mit ihrer eigenen einzigartigen ePayment-Lösung. "Brain" von Rezolve mit seinen fortschrittlichen KI-Algorithmen, dem maschinellen Lernen und seiner NLP-Engine (Natural Language Processing - natürliche Sprachverarbeitung) wird NAGA in die Lage versetzen, NAGA-Nutzern ein einzigartiges KI-Erlebnis zu bieten, das die herkömmliche Art und Weise, Online-Social-Trading und mobile Zahlungen zu erleben, revolutionieren wird.

NAGA-Nutzer können sich mit "Brain" in einer von 95 Sprachen unterhalten, so natürlich, als würden sie in Echtzeit mit einem menschlichen Börsenmakler am Telefon kommunizieren. Sie können ein tiefes Verständnis für Markttrends und -einblicke erlangen und diese personalisieren, sie erhalten wertvolle Ratschläge für intelligente Investitionsentscheidungen und lernen, wie sie die Social-Trading-Plattform von NAGA optimal nutzen können. Diese mehrsprachige Kapazität verbessert nicht nur die NAGA-Benutzererfahrung, sondern erweitert auch die globale Benutzerbasis von NAGA.

Benjamin Bilski, CIO von NAGA, sagt dazu: "Der Zeitpunkt für diese Partnerschaft ist einfach perfekt. Wir haben unsere Dateninfrastruktur und Indexierungskapazitäten monatelang vorbereitet, um sie mit fortschrittlichen KI-Sprachmodellen zu verbinden. Die Nutzung von "Brain" setzt unsere Vision nun in die Realität um. Die Implementierung von "Brain's" AI in NAGA wird die Aktivitäten unserer Kunden weiter automatisieren und zu einem Höchstmaß an Personalisierung führen. Die Nutzer werden die NAGA Social Trading Plattform und ihre eigene Trading-Performance intuitiv besser verstehen als je zuvor. Darüber hinaus ermöglicht NAGAs einzigartiges Sozialdiagramm Tradern ihr Ergebnis automatisch mit dem anderer Händler zu vergleichen. Unsere Fähigkeit, Echtzeit-Marktdaten, wirtschaftliche Ereignisse und Nachrichten intelligent mit den Portfolios unserer Nutzer zu verknüpfen, positioniert uns von nun an und verschafft uns ein originäres Alleinstellungsmerkmal gegenüber Wettbewerbern."

Michael Milonas, CEO von NAGA, äußert sich begeistert über diese Partnerschaft und erklärt: "Durch die Integration von Rezolve's "Brain" in NAGA erweitern wir unsere Plattform um eine noch nie dagewesene Intelligenz und Zugänglichkeit. Dies ist ein bedeutender Schritt in Richtung unserer Mission, eine wirklich einzigartige, globale, technologiebasierte und nun auch KI-gesteuerte All-in-All-Finanz-Super-App zu schaffen, die ihresgleichen sucht und damit den Wert für die Aktionäre zu steigern. Die Zukunft ist wirklich NAGA!"

Dan Wagner, CEO von Rezolve, schließt sich dieser Meinung an und fügt hinzu: "Unsere Zusammenarbeit mit NAGA dokumentiert unseren Anspruch, Branchen mit KI zu revolutionieren. Mit der Integration von "Brain" können sich NAGA-Benutzer intuitiv und konversationsbasiert in Interaktionen begeben, Erkenntnisse gewinnen und datengesteuerte Entscheidungen treffen. Wir freuen uns darauf, einen neuen Standard im Online-Trading- Umfeld zu setzen."

Die Einführung von Rezolve's "Brain" in die NAGA Social Trading Plattform stellt eine spannende Entwicklung im Fintech-Sektor dar, da KI und menschliche Erkenntnisse konvergieren, um überlegene mehrsprachige Trading-Erfahrungen zu bieten.

Weitere Informationen über NAGA und den Einsatz von Rezolve's "Brain", das voraussichtlich im 4. Quartal 2023 in Betrieb gehen wird, finden Sie unter www.group.naga.com.

Über NAGA

NAGA ist ein innovatives Fintech-Unternehmen, das mit seiner sozialen Handelsplattform persönliche Finanzgeschäfte und Investitionen nahtlos miteinander verbindet. Die unternehmenseigene Plattform bietet eine Reihe von Produkten an, die vom Aktienhandel, über Kapitalanlagen und Krypto-Währungen bis hin zu einer physischen Mastercard reichen. Zusätzlich ermöglicht die Plattform einen Austausch mit anderen Händlern, liefert relevante Informationen im Feed sowie Autokopierfunktionen für die Trades erfolgreicher Mitglieder. NAGA ist eine synergistische Gesamtlösung, die leicht zugänglich und inklusiv ist. Sie liefert eine verbesserte Grundlage, um zu handeln, zu investieren, sich zu vernetzen, zu verdienen und zu bezahlen. Dies gilt sowohl für Fiat- als auch für Krypto-Produkte.



Presse-Kontakt

Andreas Luecke

The NAGA Group AG

press@naga.com

www.naga.com

