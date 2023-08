München (ots) -- Die lang ersehnte Brustvergrößerung steht an- Herr Glööckler macht sich mit Marc und Mama auf eine Reise nach Las Vegas- Die Doku-Soap läuft am Mittwoch, 09. August, um 20:15 Uhr bei RTLZWEIGewohnt glamouröös und pompöös geht die Staffel "Herr Glööckler sucht das Glück" mit einer Doppelfolge zu Ende.Es geht gemeinsam mit seiner Flamme Marc und dessen Mutter auf eine aufregende Reise nach Las Vegas. Finden Harald und Marc in Las Vegas endgültig zueinander, oder wird die Reise am Ende ein Reinfall und beide gehen wieder getrennte Wege? Doch zuvor steht eine schmerzhafte Schönheitsoperation mit Brustvergrößerung auf dem Plan und auch eine Laudatio will der Modezar für Hollywood-Ikone Joan Collins noch halten. Zu sehen in den neuen Folgen von "Herr Glööckler sucht das Glück", am Mittwoch, 09. August um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.In der fünften Folge von "Herr Glööckler sucht das Glück" verwirklicht Harald Glööckler einen langersehnten Traum. Er reist von Berlin nach Düsseldorf, um eine Fettabsaugung und Brustvergrößerung vornehmen zulassen. Die Operation ist nicht ohne Risiken und der Modezar ist nervlich deutlich angespannt. Wie wird die OP verlaufen und kann er wieder rechtzeitig ins Rampenlicht zurückkehren? Denn er plant eine Laudatio für Hollywoodikone Joan Collins und freut sich dabei schon jetzt auf einen glamourösen Abend mit Galaempfang und rotem Teppich. Und wie wird sein neues Äußeres, sowie seine Ansprache am Ende bei den Zuschauern und der Hollywood-Größe ankommen?In der finalen Staffelfolge geht es für Harald Glööckler nach Las Vegas. Er folgt der Einladung seiner neuen Flamme Marc Lehmann und dessen Mutter, die er bei einer Veranstaltung kennengelernt hat. Sie verbringen einige schöne Tage mit Sightseeing, Gondelfahrt, heißen Poolpartys und feiern das Geburtstagsfest von Marcs Mutter. Doch die zentrale Frage bleibt: Findet Herr Glööckler sein Glück? Die Spannung steigt in diesen finalen Folgen von "Herr Glööckler sucht das Glück!" bei RTLZWEI."Herr Glööckler sucht das Glück" läuft am Mittwoch, 09. August um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Das Format wird von Yellowstone Productions GmbH produziert.Über "Herr Glööckler sucht das Glück"In der neuen RTLZWEI Dokusoap "Herr Glööckler sucht das Glück" erleben die Zuschauenden Harald Glööckler so offen wie nie zuvor. So teilt der Star-Designer seine Emotionen rund um die Trennung von seinem Ex-Partner mit der Öffentlichkeit und spricht auch darüber, wie es so weit gekommen ist. Nach 35 gemeinsamen Jahren hatte Harald Glööckler sich dazu entschieden, die eingetragene Lebenspartnerschaft aufzulösen.Pressekontakt:RTLZWEIPresse089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100910161