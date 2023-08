Monheim am Rhein (ots) -Das Thema Nachhaltigkeit hat mittlerweile einen entscheidenden Einfluss auf die Arbeitgeberattraktivität. Mit dieser Erkenntnis hat die greenjobs global GmbH & Co. KG ihren Fokus auf Nachhaltigkeit weiter ausgebaut und zwei Vorhaben umgesetzt, um dem Arbeitsmarkt neue Impulse zu geben und nachhaltige Arbeitgeber sichtbar zu machen: das greenjobs-Label und die Jobbörse greenjobs24.Nachhaltiges Engagement kann sich auch in der Personalsuche lohnen"Wir beobachten die Entwicklung, dass nachhaltige Unternehmen einen klaren Vorteil im Wettbewerb um die attraktivsten Arbeitnehmer haben", sagt Verena Hilden, Geschäftsführerin der greenjobs global GmbH & Co. KG. "Wir sind stolz darauf, Unternehmen dabei zu unterstützen, sich als grüne Arbeitgeber zu positionieren." Der Trend auf dem Arbeitsmarkt zeigt, dass viele Arbeitnehmer heute bereits aktiv nach einem nachhaltigen Arbeitgeber suchen. Somit hat sich Nachhaltigkeit zu einem zentralen Element entwickelt, das die Unternehmenskultur, die Mitarbeiterbindung und die Anziehungskraft auf potenzielle Arbeitnehmer beeinflussen kann.Kennzeichnung nachhaltiger ArbeitgeberDas greenjobs-Label bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre nachhaltige Ausrichtung in ihrem Internetauftritt und ihren Stellenangeboten sichtbar zu machen. Es kennzeichnet umweltbewusste Arbeitgeber und bietet Arbeitnehmern, Wechselwilligen und Jobsuchenden eine verlässliche Orientierung bei der Suche nach nachhaltigen Arbeitsplätzen. Es ist das erste Label, das eine transparente und zuverlässige Kennzeichnung von nachhaltigen Arbeitgebern und grünen Jobs ermöglicht.Die Jobbörse für nachhaltige ArbeitgeberMit der Einführung von greenjobs24 wurde eine deutschlandweite Plattform geschaffen, auf der Stellenangebote nachhaltiger Arbeitgeber präsentiert werden. Diese Jobbörse bringt Wechselwillige und Jobsuchende mit Unternehmen zusammen, die eine nachhaltige Unternehmensstrategie verfolgen.greenjobs global GmbH & Co. KGDie greenjobs global GmbH & Co. KG ist Teil der studigroup-Unternehmensgruppe und wurde mit dem Bestreben gegründet, das Thema Nachhaltigkeit zu fokussieren und nachhaltige Arbeitgeber sowie grüne Jobs sichtbar zu machen. Das Angebot richtet sich an alle Unternehmen, die nach Nachhaltigkeit streben, unabhängig von ihrer Größe und/oder Branche.Mehr Informationen unter: greenjobs-global.comPressekontakt:Paul PouliosGeschäftsführer+49 221 9998 9995presse@greenjobs-global.comPressematerial: greenjobs-global.com/presseOriginal-Content von: greenjobs global GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171512/5576578