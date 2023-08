NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero nach Quartalszahlen und einer Anhebung der Umsatzziele auf "Overweight" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Das Zahlenwerk stimme sehr zuversichtlich, schrieb JPMorgan-Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es bestätige die Verbesserungen beim Bruttowarenwert (GMV) in Asien und die starke Dynamik auf Seiten der Profitabilität./ajx/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2023 / 07:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2023 / 07:17 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2E4K43

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken