Unterföhring (ots) -Feuerwehrmann, Hürdenläufer, angehender Grundschullehrer - und ambitionierter Hobbybäcker: Tom aus Thüringen ist ein Multitalent. Jetzt will der 21-Jährige die SAT.1-Show "Das große Backen" gewinnen und Deutschlands bester Hobbybäcker werden. Dabei steht ihm ab Mittwoch, 30. August, 20:15 Uhr, starke Konkurrenz gegenüber:Die Lippstädterin Katharina (36) ist die erste Hobbybäckerin, die ihre eigenen Kreationen zu hundert Prozent glutenfrei backt. "Meine Leidenschaft zum Backen habe ich durch die Zöliakie-Diagnose (Glutenintoleranz) meiner Kinder entdeckt. Ich möchte der Welt da draußen zeigen, dass glutenfrei kein Verzicht ist."Thomas, der in München lebende Franzose mit dem charmanten Akzent, liebt die Patisserie: "Mein Back-Idol ist der Patissier-Chef Philippe Conticini. Sein Paris-Brest (Brandteig gefüllt mit Haselnusskrokant-Buttercreme) und sein Grand Cru à la Vanille (Vanilletorte) sind sehr berühmt und unglaublich geschmackvoll. Von ihm habe ich viel gelernt."Mit Monika (32) aus Chamerau (Bayern) ist erstmals eine schwangere Hobbybäckerin bei "Das große Backen": "Die Zeit im Backzelt konnte ich trotz besonderer Umstände richtig genießen."Die zehn besten Hobbybäcker:innen Deutschlands kämpfen zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr in SAT.1 um den goldenen Cupcake, das eigene Backbuch und 10.000 Euro. Moderiert wird die Sendung von Enie van de Meiklokjes. Auch in dieser Staffel bewerten Bettina Schliephake-Burchardt, die Königin der Motivtorte, und Christian Hümbs, mehrfacher Patissier des Jahres, als Juror:innen die zuckersüßen Kreationen der Kuchen-Künstler:innen.Die zehn Hobbybäcker:innen der elften Staffel im Überblick:- Monika (32), 93466 Chamerau (Bayern), Krankenschwester- Tom (21), 99334 Wachsenburg/Kirchheim (Thüringen), Student- Sabine (64), 64354 Reinheim (Hessen), Rentnerin- Katharina (36), 59558 Lippstadt (NRW), Hausfrau- Erika (21), 6025 Neudorf (Schweiz), Auszubildende- Isabel (32), 12057 Berlin, Verwaltungsfachangestellte- Isabella (21), 30455 Hannover (Niedersachsen), Regionsinspektorin- Sandra (37),47495 Rheinberg (NRW), Sachbearbeiterin- Theodor (43), 79415 Bad Bellingen (Baden-Württemberg), Education Manager- Thomas (44), 80539 München (Bayern), PatentprüferWeitere Infos zu den zehn Hobbybäcker:innen: https://www.sat1.de/tv/das-grosse-backen/kandidatenDie Herausforderungen der ersten Folge:1. Aufgabe: Das persönliche Lieblingsrezept2. Aufgabe (Technische Prüfung): Berliner Splitterbrötchen - nach einem Rezept von Christian Hümbs3. Aufgabe: Willkommen in meiner Welt: Die persönlichen Leidenschaften der Kandidat:innen neben dem Backen in TortenoptikDie Punktevergabe: Die Juror:innen können pro Aufgabe insgesamt bis zu 20 Punkte verteilen. Die Punktevergabe setzt sich aus Geschmack, Technik, Optik und Schwierigkeitsgrad zusammen. Am Ende einer Folge muss der/die Hobbybäcker:in mit den insgesamt wenigsten Punkten die Show verlassen. Der/die Kandidat:in mit der höchsten Punktanzahl bekommt die rote Schürze als "Bäcker:in der Woche"."Das große Backen" digital: Rezepte und Highlights zur Show finden Fans auf www.das-grosse-backen.de sowie auf YouTube, Facebook und Instagram @dasgrossebacken.Preview: Bereits sieben Tage vor TV-Ausstrahlung steht ab 23. August 2023 die erste Folge bei Joyn PLUS+ zur Verfügung. In den Folgewochen ist mit Ende der TV-Ausstrahlung von "Das große Backen" die nächste Folge jeweils exklusiv als Preview bei Joyn PLUS+ abrufbar."Das große Backen", die 11. Staffel, acht Folgen, produziert von Tower Productions, ab Mittwoch, 30. August 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.