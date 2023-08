Hamburg (ots) -Pitchgewinn für die PER Agency GmbH: Die führende Unternehmensberatung Simon-Kucher beauftragt die Hamburger Kommunikationsexpert:innen mit der Strategieentwicklung und laufenden PR-Beratung im DACH-Raum. Die Zusammenarbeit läuft seit Anfang 2023.PER unterstützt Simon-Kucher bei der Positionierung als führender Wachstumsspezialist unter den internationalen Top-Unternehmensberatungen. Das Bonner Beratungshaus will sich als "World's Leading Growth Specialist" etablieren. Vor diesem Hintergrund arbeitet PER an der strategischen Ausrichtung neuer Kommunikationsmaßnahmen und treibt die Schärfung des medialen Profils von Simon-Kucher voran.Als Teil der Faktenkontor-Gruppe gehört PER zu den Top-10-PR-Agenturen in Deutschland und unterhält langjährige Kundenbeziehungen zu führenden internationalen Beratungen in der Consultingbranche."Wir freuen uns, dass wir Simon-Kucher mit unseren Ideen überzeugen könnten", sagt Dr. Roland Heintze, Geschäftsführer der PER Agency GmbH. "Mit strategisch ausgerichteten Kommunikationsmaßnahmen und tagesaktueller Medienarbeit werden wir Simon-Kuchers Positionierung als Wachstumsspezialist fest im DACH-Raum etablieren."Über PER Agency GmbHPER ist die Beratung für datengetriebene und evidenzbasierte Kommunikation. Wir entwickeln kanalübergreifende Kommunikationslösungen, mit denen wir signifikanter Bestandteil der Wertschöpfung unserer Kunden werden. Mit Standorten in Hamburg, München und Berlin, rund 50 Mitarbeitenden und mehr als 20 Jahren am Markt ist PER immer am Puls der Zeit und schafft Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit in den relevanten Zielgruppen. PER ist Teil der Top-10-Kommunikationsberatung Faktenkontor-Gruppe, die zu den am schnellsten wachsenden Agenturen in Deutschland gehört.Besuchen Sie unsere Website: http://www.per-agency.com/Pressekontakt:P.E.R. Agency GmbHDr. Roland HeintzeE-Mail: dr.roland.heintze@per-agency.comTelefon: +49 40 253185-110Original-Content von: P.E.R. Agency GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167561/5576639