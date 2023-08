Freiburg (ots) -Nach der Hochwasser-Katastrophe hilft die Caritas in Slowenien unermüdlich den betroffenen Menschen, verteilt mit Hilfe von Hunderten Freiwilligen, unter anderem Essen und Hygieneartikel. Bautrockner, Pumpen und Generatoren werden von den deutschen Caritasverbänden, die selbst von Überschwemmungen betroffen waren, nach Slowenien geschickt.Caritas international, das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes, stellt für Hilfen in Slowenien 50.000 Euro bereit. Mit dem Geld wird die Arbeit der Caritas Slowenien unterstützt, die sich seit Tagen vor Ort um die Opfer der Flutkatastrophe kümmert. Neben der Verteilung von Lebensmitteln, Trinkwasser und Hygieneartikeln an die Betroffenen stellt die Caritas auch Gerätschaften wie Schaufeln und Besen zum Aufräumen bereit. Ein besonderer Fokus liegt auf der Versorgung von Seniorinnen und Senioren, Kranken und Familien mit Kindern, die ihr Obdach verloren haben. Die Caritas Slowenien kann sich im Rahmen der Soforthilfen auf die Unterstützung von Hunderten freiwilligen Helferinnen und Helfern verlassen. Gemeinsam werden schon jetzt überflutete Häuser vom Schlamm befreit und dringend benötigte Kleidung verteilt.Nicht nur innerhalb des Landes ist die Solidarität mit den Opfern der Flutkatastrophe groß. Caritasverbände in Deutschland wie der Caritasverband für die Diözese Passau e.V., die in der Vergangenheit von Überschwemmungen betroffen waren, organisieren momentan Hilfstransporte nach Slowenien. Auch westdeutsche Caritasverbände organisieren Transporte mit Trocknungsgeräten nach Slowenien. In den deutschen Flutgebieten weiß man genau, was in den kommenden Wochen und Monaten benötigt wird: Bautrockner und Notstromaggregate. Dieses Material schaffen die Caritas-Mitarbeitenden nach Slowenien.Die Erfahrung aus den deutschen Hochwassergebieten zeigt zudem, dass es für die Hilfen in Slowenien einen langen Atem brauchen wird. Die Beseitigung des Schlamms und die Behebung der Bauschäden ist dabei nur eine Herausforderung. Wesentlich wichtiger ist es, den Betroffenen der Flutkatastrophe langfristig mit psychologischen Angeboten zur Seite zu stehen und die Menschen mit gezielter Sozialarbeit auf ihrem langen Weg zurück in die Normalität zu begleiten.Spenden mit Stichwort " CY01489 Überschwemmung Slowenien " werden erbeten auf:- Caritas international, Freiburg, Spendenkonto 202 bei der Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe BLZ 660 205 00, IBAN Nr.: DE88 6602 0500 0202 0202 02, BIC-Nr.: BFSWDE33KRL oder online unter: www.caritas-international.dePressekontakt:Herausgeber: Deutscher Caritasverband, Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit, Karlstraße 40, 79104 Freiburg. Telefon0761/200-0. Dariush Ghobad (verantwortlich -293), Achim Reinke(Durchwahl -515).www.caritas-international.deOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67602/5576637