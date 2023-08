© Foto: Richard Drew - picture alliance/AP Photo



Die US-Wirtschaft werde laut Credit Suisse wahrscheinlich doch in eine Rezession abgleiten. Die Strategen erwarten in der Folge einen Rückgang der Aktienkurse. Wann ist es soweit und wo finden Anleger Schutz?

Credit Suisse-Stratege Andrew Garthwaite erklärte in einer Kundenmitteilung, dass er in letzter Zeit "zunehmend negativer" gegenüber Aktien geworden sei und für das nächste Jahr eine Rezession erwarte.

"Es ist unwahrscheinlich, dass sich das Verhältnis zwischen Wachstum und Inflation in den USA verbessern wird. Wenn die Makroüberraschungen bei den harten Daten so groß bleiben, werden die Inflationserwartungen wahrscheinlich steigen. Wir sind der Meinung, dass die Kerninflation im Dienstleistungssektor in Anbetracht der jüngsten Lohndaten wahrscheinlich nicht weiter sinken wird. Die makroökonomischen Überraschungen scheinen angesichts der jüngsten schwachen PMIs [Einkaufsmanagerindex] ihren Höhepunkt erreicht zu haben", zitiert CNBC Garthwaite.

Konkret rechnet Garthwaite mit einer Rezession im ersten Quartal 2024. Das bedeutet, dass die Aktien "jetzt sehr nahe an dem Punkt sind, an dem die Märkte vor einer Rezession ihren Höhepunkt erreichen sollten". Zusätzlich habe sich bei den Credit Suisse-Kunden eine Selbstzufriedenheit eingestellt, was ein Zeichen dafür sein könnte, dass die Aktien überbewertet seien. "Zinsspitzen sind für die Märkte in der Regel gut, es sei denn, es gibt eine Rezession oder eine Überbewertung. Beides könnte im Jahr 2024 der Fall sein", so der Stratege.

Der S&P 500 schloss am 31. Juli mit 4.588,96 Punkten auf dem höchsten Stand des Jahres. Seit August hat der Index zu kämpfen und hat bisher rund zwei Prozent verloren. An der Wall Street herrscht zunehmend eine "Soft Landing"-Stimmung. Einige große Investmentbanken, darunter Goldman Sachs, haben kürzlich in ihren Prognosen die Wahrscheinlichkeit einer Rezession reduziert. Oppenheimer hat sein Jahresendziel für den S&P 500 auf 4.900 Punkte angehoben.

Tipp aus der Redaktion: Hebeln - aber richtig! In dem neuen Report von Börsenexperte Lars Wißler zeigt er, welche Möglichkeiten es zu Hebeln gibt und was Anleger unbedingt beachten sollten. Sichern Sie sich hier jetzt den kostenfreien Report.

Der Chartanalyst der Bank of America, Stephen Suttmeier, sagt dagegen, dass eine "taktische Korrektur" bereits im Gange sei und aufgrund der historischen saisonalen Schwäche in der kommenden Zeit noch etwas länger andauern könnte. "Nachdem er Ende Juli das Ziel der Sommerrallye bei 4.580 Punkten und den charttechnischen Widerstand bei 4.590-4.637 Punkte getestet hat, hat der S&P 500 korrigiert und ist in eine weniger robuste Phase der Saisonalität eingetreten", so Stephen Suttmeier in einer Notiz.

Die Daten der Bank of America zeigen, dass der S&P 500 im August in der Regel stagniert und im dritten Jahr des Präsidentschaftswahlzyklus im Durchschnitt 1,08 Prozent verliert. Anleger könnten laut der BofA-Notiz besser aufgestellt sein, wenn sie sich defensiver ausrichten und vorerst in Versorger-Aktien und Titel von Grundnahrungsmittel investieren.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion