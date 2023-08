Heute im gabb: Um 11:39 liegt der ATX TR mit +0.52 Prozent im Plus bei 7041 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 6.73% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Andritz mit +3.31% auf 46.76 Euro, dahinter FACC mit +2.31% auf 6.21 Euro und Marinomed Biotech mit +1.40% auf 43.4 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15960 (+0.83%, Ultimo 2022: 13923, 14.63% ytd). - In den News: Marinomed, Frequentis, Research zu Verbund, DO&CO, Andritz ...- Nachlese: Telekom Austria bietet spesenfreie Abwicklung der Abspaltung an- Kurze zu voestalpine, Ottakringer- Unser Robot sagt: Flughafen Wien, Telekom Austria, Zumtobel und weitere Aktien auffällig; Günther Ofner führt den 4. Tag im CEO-Ranking- Die Führerscheinprüfung am Kapitalmarkt und das Psychospiel- Börsegeschichten 9.8.: Eduard ...

