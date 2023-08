London (ots/PRNewswire) -- Für sein neuestes Update hat Goodnotes die ersten KI-Handschrift-Funktionen seiner Art entwickelt, darunter eine Rechtschreibprüfung für handgeschriebene Notizen und eine KI-Mathe-Assistenz für die Vorbereitung auf Mathematik-Prüfungen.- Goodnotes 6 beinhaltet auch lang erwartete Funktionen, beispielsweise Stift-Gesten wie "Scribble to Erase" (Kritzeln zum Löschen), anpassbare Vorlagen und Ordner sowie einen neuen In-App-Marktplatz für digitale Schreibwaren.- Goodnotes wird bald weitere revolutionäre Funktionen auf den Markt bringen, die es Nutzern ermöglichen, Fragen an die eigenen Notizen zu stellen und kontextbezogene Antworten zu erhalten.Goodnotes (https://www.goodnotes.com/), die beliebte digitale Papier-App für Notizen und iPad-App des Jahres 2022 (https://www.goodnotes.com/blog/ipad-app-of-the-year#:~:text=Dear%20GoodNotes%20users%2C,launched%20on%20the%20App%20Store.), enthüllt Goodnotes 6 und erweitert die Möglichkeiten des Handschreibens mit neuen KI-unterstützten Funktionen wie der Rechtschreibprüfung und der KI-Mathe-Assistenz. Goodnotes 6 wird die Art und Weise verändern, wie Menschen mit Informationen privat und beruflich interagieren.Goodnotes hat es sich zur Aufgabe gemacht, Barrieren für Ideen und Wissen zu beseitigen, damit die Nutzer alle ihre Notizen in einer einzigen App finden können, egal ob es um das Teilen, Planen, Lösen von Problemen, Inspirieren von Kreativität oder das Lernen aus den Erkenntnissen und Materialien anderer Menschen geht.Goodnotes 6 verbessert das digitale Papiererlebnis mit seinen neuesten Funktionen:- Die KI-unterstützte Rechtschreibprüfung, die handgeschriebene [1] Schreibfehler[2] in der eigenen Handschrift des Nutzers sofort korrigiert.- Die interaktiven Prüfungsvorbereitungsmaterialien für den SAT und andere standardisierte Tests mit eingebauten Hinweisen und KI-Mathe-Assistenz zur Fehlererkennung. Weitere Prüfungsmaterialien sind geplant.[3] [4]- Ein neuer In-App-Marktplatz, auf dem Nutzer neue Vorlagen, Sticker und weitere digitale Schreibwaren [5] direkt in der App herunterladen können.- Die dynamischen Vorlagen, mit denen die Nutzer die Größe und Farbe des digitalen Papiers in ihren Notizbüchern anpassen können, sowie anpassbare Ordner.- Die neuen Tintengesten wie "Scribble to Erase" (Kritzeln zum Löschen) und "Circle to Lasso" (Umkreisen für Lasso)."Unser Team ist begeistert, die Art und Weise, wie Menschen mit Informationen interagieren, neu zu erfinden und dem Erlebnis des digitalen Notierens echte Innovationen zu verleihen", berichtete Steven Chan, Gründer und CEO von Goodnotes. "Wir sind voller Vorfreude, Goodnotes 6 endlich in die Hände unserer NutzerInnen zu legen, die hoffentlich den Zauber eines intelligenteren [6] Goodnotes mit unserer verbesserten Benutzeroberfläche und unseren branchenweit ersten KI-Handschrift-Funktionen spüren werden."Mit der Veröffentlichung der neuen App Version enthüllt die Firma außerdem die Neugestaltung der Marke "Goodnotes". Neben einer neuen Brand-Strategie und visuellen Identität erhält Goodnotes ein neues Logo, das die Freude und Begeisterung des digitalen handschriftlichen Schreibens repräsentiert. Für das Rebranding engagierte Goodnotes die renovierte Marken Agentur Motto.Goodnotes 6 kann kostenlos auf iOS, iPadOS und macOS heruntergeladen werden, die Nutzung von bis zu 3 Notizbüchern ist dabei ebenfalls gebührenfrei. Die vollständige Palette der Funktionen mit einer unbegrenzten Anzahl an Notizbüchern kann für 10,99 EUR pro Jahr oder für 32,99 EUR im Rahmen eines einmaligen Kaufs freigeschaltet werden (es gelten lokale Preise).BestandskundInnen, die bereits für GoodNotes 5 gezahlt haben, können GoodNotes 5 weiterhin verwenden oder mit einem Rabatt ein Upgrade auf Goodnotes 6 vornehmen. Goodnotes 6 wird auch weiterhin über den Apple School Manager für Bildungseinrichtungen kostenlos zur Verfügung stehen.An die Veröffentlichung von Goodnotes 6 anknüpfend wird Goodnotes weiterhin in KI-Funktionen für Notizen investieren und diese weiterentwickeln, um das Anfertigen von Notizen zu verbessern und es NutzerInnen zu ermöglichen, handgeschriebene und eingetippte Informationen mit neuen Methoden zu bearbeiten.INFORMATIONEN ZU GOODNOTESGoodnotes ist das führende KI-gestützte Digitale Papier, das von Millionen von Nutzern weltweit verwendet wird. Goodnotes wurde 2011 ins Leben gerufen und begann als Verbesserung für physische Notizen auf Papier - mit der Möglichkeit, handschriftliche digitale Notizen anzufertigen, handschriftliche Texte zu durchsuchen und alles in einer digitalen Bibliothek zu organisieren. Heute ist Goodnotes ein Vorreiter bei der generativen KI für digitale Handschrift im Produktivitätsbereich. Goodnotes wurde erst kürzlich von Apple zur iPad-App des Jahres 2022 ausgezeichnet.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2170413/iPad_12_9_EN_9_AutoCorrect.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2170466/iPad_12_9_EN_2_Hand_Writing_ID_9fea4a5e7e14.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2170467/iPad_12_9_EN_6_Marketplace_ID_a5f7d5383ac5.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mit-dem-marktstart-von-goodnotes-6-wird-goodnotes-zum-weltweit-ersten-unternehmen-fur-ki-gestutztes-digitales-papier-und-verbessert-kontinuierlich-die-art-und-weise-wie-menschen-kreieren-lernen-arbeiten-und-notizen-machen-301895674.htmlPressekontakt:press@goodnotes.comOriginal-Content von: Goodnotes Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100096573/100910168