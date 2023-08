Der norwegische Anbieter von vorgefertigten schwimmenden Photovoltaik-Anlagen, Sunlit Sea, hat seine Floater für eine schwimmende 60-Kilowatt-Anlage geliefert. Sie ist in einem Wasserpark in Deutschland installiert.Sunlit Sea bringt seine schwimmenden Photovoltaik-Anlagen über eine Kooperationsvereinbarung mt Rixen Cableway, einem deutschen Anbieter von Wassersportausrüstung, in Wakeboarding- und Wasserskiparks. Zunächst schulte der norwegische Anbieter die Mitarbeiter von Rixen für der Installation eines vorgefertigten 60-Kilowatt-Floating-Systems für einen Waveboarding-Freizeitpark in Mannheim. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...