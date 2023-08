Die Aktie von BioNTech hat sich nach ihrem deutlichen Kurseinbruch zu Wochenbeginn zuletzt stabilisieren können. Am Dienstag ging das Papier mit einem Plus von 3,3 Prozent auf 101,77 Dollar und damit wieder über der psychologisch wichtigen 100-Dollar-Marke aus dem Handel. Schwache Q2-Zahlen die Aktie am Montag unter Druck gesetzt.Finanzvorstand Jens Holstein gibt sich derweil weiter optimistisch: "Wir gehen mit einer starken Finanzposition in die zweite Hälfte des Jahres 2023 und sind gut aufgestellt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...