Scout24 meldete gute Ergebnisse für das zweite Quartal 2023, wobei die Zahlen für Umsatz und operatives (op.) EBITDA im Einklang mit der Vorabveröffentlichung standen. Während die Umsatzzahlen den Erwartungen zum Zeitpunkt der Vorabveröffentlichung entsprachen, übertraf das operative EBITDA den Konsens um beachtliche 12%. Die Ergebnisse wurden durch die gute Nachfrage nach dem ImmoScout24-Kerngeschäft, die wachsende Zahl von Agenturen und Abonnenten sowie die strikte Kostenkontrolle begünstigt, die zu geringeren Marketing- und Personalausgaben führte (was auch der Hauptgrund für den Anstieg des op. EBITDA war). Das Management bekräftigte seine kürzlich veröffentlichte Prognose für 2023, in der die Auswirkungen der Übernahme der Sprengnetter-Gruppe bereits berücksichtigt waren. Nach Ansicht der Analysten von AlsterResearch verfügt Sprengnetter über attraktive Produkte, die einen Mehrwert für das Scout24-Ökosystem darstellen. Die Analysten von AlsterResearch sind jedoch der Ansicht, dass die Visibilität in den Kernmärkten von Scout24 begrenzt ist, da die Immobilienbranche nach wie vor mit Gegenwind konfrontiert ist. Die Analysten von AlsterResearch halten an ihren jüngst angepassten Schätzungen fest, bestätigen ihr Kursziel von EUR 65,00 und bekräftigen ihre Empfehlung "HALTEN". Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Scout24%20SE





