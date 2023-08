Die Ergebnisse von Bayer für das 2. Quartal 2023 fielen wie erwartet aus: Umsatz und adj. EBITDA entsprachen der vorläufigen Mitteilung (vom 24. Juli). Das Management hat seine kürzlich gekürzte Prognose für 2023 beibehalten. Die operative Performance wurde durch den Abbau von Lagerbeständen bei Kunden und den erhöhten Druck auf Mengen und Preise von Herbiziden auf Glyphosatbasis (GLY) erheblich beeinträchtigt. Wie bereits erwähnt, verbuchte Bayer im 2. Quartal GLY-bedingte Goodwill-Wertminderungen in Höhe von 2,4 Mrd. EUR (gegenüber 2,5 Mrd. EUR, die mit vorläufigen Zahlen geschätzt wurden), was zu einem Nettoverlust von 1,9 Mrd. EUR führte. Dies war zum Teil wahrscheinlich auf Bedenken im Zusammenhang mit Verboten oder Beschränkungen des Einsatzes von GLY-Herbiziden in einer Reihe von Ländern aufgrund ihrer Umweltauswirkungen zurückzuführen. Außerdem ist unklar, ob die Europäische Union GLY auf ihrer Liste der zugelassenen Pestizide belassen wird, wenn die Zulassung in 12/2023 ausläuft. Angesichts dieser Unwägbarkeiten und der Belastungen aus den Rechtsstreitigkeiten um den Unkrautvernichter Roundup könnte der Kurs der Bayer-Aktie volatil bleiben. Die Analysten von AlsterResearch stufen die Aktie weiterhin mit KAUFEN ein und sehen das Kursziel unverändert bei EUR 71,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Bayer%20AG





