DJ AUKTION/Bundesanleihe knapp überzeichnet

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund hat am Mittwoch die am 15. August 2033 fällig werdende Bundesanleihe aufgestockt. Dabei stieß die ausführende Bundesbank nur auf ein mäßiges Interesse, die Transaktion war knapp überzeichnet und die Zeichnungsquote sank. Die Finanzagentur platzierte Schuldtitel im Umfang von 4,039 Milliarden Euro. Papiere im Volumen von 961 Millionen Euro wurden zum Zwecke der späteren Marktpflege in die Bücher des Bundes genommen, so dass sich das angepeilte Emissionsvolumen von 5 Milliarden Euro einstellte.

Die Bundesbank akzeptierte 90 Prozent der Gebote zum niedrigsten Kurs und auf Nicht-Wettbewerbsbasis 65 Prozent zum gewichteten Durchschnittskurs. Zu der Auktion wurden folgende Details bekannt (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherige Versteigerung vom 22. Juli):

=== Emission 2,60%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit am 15. August 2033 Volumen 5 Mrd EUR Bietungsvolumen 6,515 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 4,039 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,6 (1,9) Durchschnittsrend. 2,46% (2,64%) Durchschnittskurs 101,20 (99,61) Mindestkurs 101,19 (99,60) Wertstellung 11. August 2023 ===

August 09, 2023 06:07 ET (10:07 GMT)

