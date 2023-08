Unterföhring (ots) -- Sky überträgt auch in dieser Saison alle 63 Spiele des DFB-Pokals live, 48 davon exklusiv im deutschen Fernsehen- Die erste Hauptrunde ab Freitag bis Montag bei Sky: Alle 30 Partien live mit vier Konferenzen- Borussia Dortmund bei TSV Schott Mainz am Samstagnachmittag mit Kommentator Martin Groß ab 14.30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport 2- Das Pokalwochenende u.a. mit den Partien 1. FC Saarbrücken - Karlsruher SC, TSG Balingen - VfB Stuttgart, FC Viktoria Köln - SV Werder Bremen, Rot-Weiss Essen - Hamburger SV, 1. FC Lok Leipzig - Eintracht Frankfurt und FC Rot-Weiss Koblenz - 1. FC Kaiserslautern - jeweils exklusiv bei Sky- Supercup FC Bayern gegen RB Leipzig am Samstag ab 20.00 Uhr live in UHD/HDR (https://www.sky.de/uhd-187698) - auch im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 5- "Watch Party" auf dem Sky TikTok-Kanal @skysportde- Die Nachholspiele SC Preußen Münster gegen FC Bayern München und SV Wehen Wiesbaden gegen RB Leipzig am 26. bzw. 27. September live bei Sky- DFB-Pokal der Frauen: Holstein Kiel gegen Borussia Mönchengladbach am 15. August live - Auslosung im Anschluss auch im frei empfangbaren Stream auf skysport.de (https://sport.sky.de/)- Den DFB-Pokal live erleben mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) oder dem flexiblen Streaming-Service WOW (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwowtv.de%2F&data=05%7C01%7CJan.Goetze%40sky.de%7C9ae0f2e30ea84092db4408da709888f8%7C68b865d5cf184b2b82a4a4eddb9c5237%7C0%7C0%7C637946097949329303%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZgMkXy84AGvGREwzhw3lbX%2FFjFqvPDX%2FzlzmynehktU%3D&reserved=0)Unterföhring, 09. August 2023 - Runde eins des DFB-Pokals steht an und für die Bundesligisten ist es zugleich das erste Pflichtspiel der Saison 2023/2024. Wer stolpert über einen unterklassigen Verein? Welcher vermeintliche Außenseiter sorgt für eine Pokalsensation? Auch in dieser Saison überträgt Sky alle 63 Spiele des Wettbewerbs live, 48 davon exklusiv, wahlweise als Einzelspiele und in den exklusiven Original Sky Konferenzen. Somit können Fans nur bei Sky garantiert alle Spiele ihres Herzenvereins live verfolgen.Den Auftakt am frühen Freitagabend bestreitet u.a. die Borussia aus Mönchengladbach, die in Osnabrück beim niedersächsischen Oberligisten TuS Bersenbrück gastiert. Die Fohlenelf hat den größten Kaderumbruch seit über zehn Jahren zu bewerkstelligen. Leistungsträger wie Hofmann, Thuram, Stindl oder Bensebaini haben den VfL verlassen. Kein leichter Einstieg für den neuen Trainer Gerardo Seoane. Zeitgleich empfängt außerdem der 1. FC Saarbrücken den Karlsruher SC, ehe im Anschluss der FC Schalke 04 bei Eintracht Braunschweig zu Gast ist. Am Samstagmittag steht das Schwaben-Derby zwischen Regionalligist TSG Balingen und dem VfB Stuttgart an, ehe Borussia Dortmund auf den Regionalligisten TSV Schott Mainz trifft. Sonntags gastiert u.a. der Hamburger SV bei Rot-Weiss Essen und Eintracht Frankfurt bei Lok Leipzig. Den Abschluss bilden am Montagabend der VfL Osnabrück und der 1. FC Köln.DFB-Pokal der Frauen: Holstein Kiel - Borussia Mönchengladbach live auf Sky SportAm Dienstag überträgt Sky Sport außerdem die Partie der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals der Frauen zwischen Holstein Kiel und Borussia Mönchengladbach live.Nach dem Spiel folgt die Auslosung der zweiten Runde des DFB-Pokals der Frauen. Marie-Louise Eta, Co-Trainerin der U 19-Junioren von Union Berlin, fungiert dabei als Losfee. Ziehungsleiterin ist die zweifache Welt- und Europameisterin Renate Lingor. Die Auslosung wird live auf Sky Sport sowie im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de (https://sport.sky.de/) gezeigt.Supercup FC Bayern gegen RB Leipzig am Samstagabend in UHD/HDR - "Watch Party" auf TikTokDer amtierende Pokalsieger RB Leipzig und der aktuelle deutsche Meister FC Bayern greifen am Wochenende noch nicht ins Pokal-Geschehen ein, da sie am Samstagabend im DFL Supercup aufeinandertreffen. Sky überträgt das Spitzenspiel aus der Allianz Arena ab 20.00 Uhr live, das Sky Q Kunden zusätzlich in UHD/HDR genießen können und auf Sky Sport Bundesliga 5 auch im Tactical Feed angeboten wird.Darüber hinaus wird ab 20.30 Uhr auf dem Sky TikTok-Kanal @skysportde eine "Watch Party" übertragen, in der Sky Sport Redakteure gemeinsam mit Influencer Gregor von Westphalen (Skillers Academy) das Spiel verfolgen.Die DFB-Pokal-Begegnungen SC Preußen Münster gegen FC Bayern München sowie SV Wehen Wiesbaden gegen Titelverteidiger RB Leipzig werden am 26. bzw. 27. September nachgeholt, jeweils live auf Sky Sport.Mit Sky Q live dabei seinDie Fußball-Übertragungen sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Fußball-Bundesliga und-/oder Sport-Paket (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.Fußball live erleben mit WOWMit WOW können Fans die Live-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de). Der neue Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. Passend zum Saisonstart können Fans sich z.B. das Jahresabonnement sichern und sorgenfrei 12 Monate den gesamten Live-Sport von Sky auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genießen. Das Jahresabo kostet 24,99 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Das WOW Live-Sport Monatsabo für 29,99 Euro pro Monat ist jederzeit kündbar und perfekt für die Fans, die gerne maximal flexibel bleiben wollen.Der DFB-Pokal und der DFL Supercup live auf Sky:Freitag:17.30 Uhr: Original Sky Konferenz mit allen Spielen ab 18.00 Uhr auf Sky Sport Mix, Sky Sport 1 und Sky Sport Top Event17.30 Uhr: TuS Bersenbrück - Borussia Mönchengladbach live auf Sky Sport 2 & 517.30 Uhr: 1. FC Saarbrücken - Karlsruher SC live auf Sky Sport 317.30 Uhr: SV Sandhausen - Hannover 96 live auf Sky Sport 420.30 Uhr: Eintracht Braunschweig - FC Schalke 04 live auf Sky Sport 222.45 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Mix, Sky Sport 1 und Sky Sport Top EventSamstag:12.30 Uhr: Original Sky Konferenz mit allen Spielen ab 12.30 Uhr auf Sky Sport Mix, Sky Sport 1 und Sky Sport Top Event12.30 Uhr TSG Balingen - VfB Stuttgart live auf Sky Sport 312.30 Uhr: FC Carl Zeiss Jena - Hertha BSC live auf Sky Sport 414.30 Uhr: Vorbericht live auf Sky Sport 215.20 Uhr: TSV Schott Mainz - Borussia Dortmund live auf Sky Sport 215.20 Uhr: FC Teutonia Ottensen - Bayer Leverkusen live auf Sky Sport 3 & 815.20 Uhr: SV Atlas Delmenhorst - FC St. Pauli live auf Sky Sport 4 & 915.20 Uhr: FC Viktoria Köln - SV Werder Bremen live auf Sky Sport 515.20 Uhr: FC Oberneuland - 1. FC Nürnberg live auf Sky Sport 615.20 Uhr: FC Gütersloh - Holstein Kiel live auf Sky Sport 717.50 Uhr: Hallescher FC - SpVgg Greuther Fürth live auf Sky Sport 2 & 1017.50 Uhr: Arminia Bielefeld - VfL Bochum live auf Sky Sport 317.50 Uhr: SV Elversberg - 1. FSV Mainz 05 live auf Sky Sport 420.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Mix und Sky Sport 120.00 Uhr: DFL Supercup 2023 FC Bayern München - RB Leipzig live auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD sowie im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 520.30 Uhr: "Watch Party" zu Supercup auf Sky TikTok-Kanal @skysportdeSonntag:12.30 Uhr: Original Sky Konferenz mit allen Spielen ab 12.30 Uhr auf Sky Sport Mix, Sky Sport 1 und Sky Sport Top Event12.30 Uhr: Rot-Weiss Essen - Hamburger SV live auf Sky Sport 312.30 Uhr: Rostocker FC - 1. FC Heidenheim live auf Sky Sport 414.30 Uhr: Vorbericht live auf Sky Sport 215.20 Uhr: 1. FC Lok Leipzig - Eintracht Frankfurt live auf Sky Sport 215.20 Uhr: TuS Makkabi Berlin - VfL Wolfsburg live auf Sky Sport 3 & 815.20 Uhr: SpVgg Unterhaching - FC Augsburg live auf Sky Sport 4 & 915.20 Uhr: SV Oberachern - SC Freiburg live auf Sky Sport 515.20 Uhr: FV Illertissen - Fortuna Düsseldorf live auf Sky Sport 615.20 Uhr: FC Rot-Weiss Koblenz - 1. FC Kaiserslautern live auf Sky Sport 717.50 Uhr: FC Astoria Walldorf - 1. FC Union Berlin live auf Sky Sport 2 & 1017.50 Uhr: Energie Cottbus - SC Paderborn 07 live auf Sky Sport 317.50 Uhr: FSV Frankfurt - Hansa Rostock live auf Sky Sport 420.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Mix, Sky Sport 1 und Sky Sport Top EventMontag:17.30 Uhr: Original Sky Konferenz mit allen Spielen ab 17.30 Uhr auf Sky Sport Mix, Sky Sport 1 und Sky Sport Top Event17.30 Uhr: VfB Lübeck - TSG Hoffenheim live auf Sky Sport 2 & 517.30 Uhr: FC 08 Homburg - SV Darmstadt 98 live auf Sky Sport 317.30 Uhr: SSV Jahn Regensburg - 1. FC Magdeburg live auf Sky Sport 420.30 Uhr: Vorbericht live auf Sky Sport 220.40 Uhr: VfL Osnabrück - 1.FC Köln live auf Sky Sport 222.45 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Mix, Sky Sport 1 und Sky Sport Top EventDienstag:18.15 Uhr: DFB-Pokal der Frauen, Holstein Kiel - Borussia Mönchengladbach live auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix (im Anschluss folgt die Auslosung der zweiten Pokalrunde - auch im Stream auf skysport.de)26. September:20.15 Uhr: SC Preußen Münster - FC Bayern München live auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix27. September:20.15 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - RB Leipzig live auf Sky Sport Top Event und Sky Sport MixÜber Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.