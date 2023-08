E.ON erhöht Investitionen - Aktie im Minus

Werbung







Der DAX®-Konzern konnte sein bereinigtes Konzernergebnis steigern, der Umsatz ging jedoch leicht zurück. Zudem erhöhte E.ON den Ergebnisausblick für das Geschäftsjahr 2023.



Essen. Der deutsche Energiekonzern stellte am Mittwochmorgen die Ergebnisse des abgelaufenen Halbjahres 2023 vor. Für den Konzern, der besonders in den Bereichen der Energieversorgung und Energiedienstleistungen tätig ist, hat die vergangenen und auch aktuelle Lage an den volatilen Commodity-Märkten einen besonderen Einfluss.



Trotz des leichten Rückganges des Außenumsatzes um 1 Prozent von 52,85 Milliarden Euro auf 52,36 Milliarden Euro, konnte das bereinigte EBITDA von 4,06 Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2022 auf 5,67 Milliarden Euro in vergangenem Halbjahr ausgeweitet werden. Dieser prozentuale Zuwachs von 40 Prozent ist unter anderem in den Geschäftsfeldern "Energienetzte" und "Kundenlösungen" durch die Erholung des im Vorjahr, zum Beispiel durch den Ukraine-Krieg, stark belasteten energiewirtschaftlichen Marktumfeldes zu erklären. Jedoch stieg das Ergebnis vor Steuern und Zinsen nicht so stark wie das EBITDA um rund 19 Prozent von 2,05 Milliarden Euro auf 2,44 Milliarden Euro. Verantwortlich hierfür waren insbesondere die Effekte im Zusammenhang mit derivativen Finanzinstrumenten. Zusätzlich erhöhte der Konzern seine Investitionen um 0,6 Milliarden Euro auf 2,4 Milliarden Euro, hauptsächlich getrieben durch Neuanschlüssen im Energienetz sowie dem Vorantreiben der Energiewende.







