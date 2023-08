NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Bayer von 84 auf 78 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. In Reaktion auf die Quartalszahlen des Pharma- und Agrarchemiekonzerns habe er sein Bewertungsmodell überarbeitet, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daraus resultierten seine um 10 beziehungsweise 16 Prozent reduzierten Gewinnprognosen (EPS) für 2023 beziehungsweise 2024./edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2023 / 19:44 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2023 / 04:05 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BAY0017

