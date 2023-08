Die ElringKlinger AG (ISIN: DE0007856023) erweitert ihren Standort Neuffen und stärkt die Ansiedlung von Zukunftstechnologien in der Heimatregion des Konzerns. Neben einem niedrigen einstelligen Mio.-EUR-Betrag durch ElringKlinger investiert der Vermieter und Eigentümer, die Leuze Gruppe mit Sitz in Owen, bis zu 10 Mio. EUR in eine Gebäuderweiterung. Die aktuelle Produktionsfläche umfasst ca. 14.500 Quadratmeter und wird um rund 4.500 Quadratmeter erweitert. Thomas Jessulat, Vorstandssprecher der ElringKlinger AG: "Mit der Erweiterung vergrößert ElringKlinger in Neuffen seine Kapazitäten für die ...

