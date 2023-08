Der drittgrößte Hyperscaler der EU verbindet Interoperabilität, Nachhaltigkeit und Erschwinglichkeit und zeigt deutliche Zeichen einer schnellen Expansion, so ein Bericht von ISG Provider Lens

Trotz eines Umfelds, das von schwachen Wirtschaftswachstum und anhaltendem Inflationsdruck geprägt ist, wächst das Google Cloud-Ökosystem in Europa in Bezug auf Größe, Umfang und Vielfalt der Technologiedienstleistungen und -lösungen weiter, dies geht aus einem neuen Marktforschungsbericht hervor, der heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem führenden globalen Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, veröffentlicht wurde.

Der "2023 ISG Provider Lens Google Cloud Partner Ecosystem Report" für Europa findet schnelles Wachstum im Google-Ökosystem, wobei Anbieter erhebliche Co-Investitionen mit Google tätigen und mehr Workloads und Daten auf die Google Cloud Platform (GCP) verlagern. Dem ISG-Bericht zufolge investieren die Anbieter in Datenmigrations-Tools, die europäischen Unternehmen bei der schnellen und sicheren Umstellung bestehender Datenbanken auf GCP behilflich sind.

"Anbieter nehmen die wachsenden Möglichkeiten des Google Cloud-Marktes in Europa wahr", so Ola Chowning, ISG Partner, Nordeuropa. "Sie bauen die Google Cloud-Zertifizierungen aus, harmonisieren die Markteinführungsstrategien und richten spezielle GCP-Geschäftseinheiten ein."

Wie aus dem ISG-Bericht hervorgeht, ist die Nachfrage nach Datenmigration und Modernisierungsdiensten europaweit sprunghaft angestiegen. Unternehmen setzen auf die Datenanalyse von GCP, wenn es darum geht, relevante Daten aus Abteilungssilos zu befreien, sie mit externen Datenquellen zu verbinden, die richtigen Abfragen zu stellen und die daraus resultierenden Erkenntnisse in aussagekräftiger Form den Entscheidungsträgern des Unternehmens vorzulegen. In all diesen Bereichen zeichnen sich Google Cloud und seine KI-zentrierten Tools und Lösungen durch besondere Leistungen aus, so der ISG-Bericht.

Voraussetzung für die Anwendung modernster KI-Techniken ist die Standardisierung und Modernisierung der bestehenden Datenplattformen. Dem ISG-Bericht zufolge können Anbieter von Ökosystemen hier eine entscheidende Rolle spielen, indem sie eine Palette von Datenmigrations-Frameworks, Beschleunigern und Automatisierungslösungen anbieten, die eine schnellere und reibungslosere Übertragung von Datenbanken in das BigQuery-Format auf GCP ermöglichen. Darüber hinaus kommt den Anbietern im Hinblick auf die Unterstützung von Unternehmen bei der Governance und Compliance von Daten, bei der Entwicklung von Analysetools und Dashboards zur Visualisierung von Daten, bei der Entwicklung verantwortungsvoller KI-Frameworks und bei der Identifizierung spezifischer KI/ML-Anwendungsfälle eine entscheidende Rolle zu, so ISG.

"In Europa erkunden Unternehmen aktiv neue Datenarchitekturen", so Jan Erik Aase, Partner und Global Leader, ISG Provider Lens Research. "Sie entfernen sich von den antiquierten Datenseen und wenden sich KI-gestützten Datennetzen und -geweben zu."

Ferner befasst sich der Bericht mit der Frage, wie die weit verbreitete Einführung des hybriden Arbeitsmodells in Unternehmen die Nutzung von Google Workspace Services (GWS) vorangetrieben hat und wie Anbieter Architekturen und Frameworks entwickelt haben, die die Migration zu GWS erleichtern.

Der "2023 ISG Provider Lens Google Cloud Partner Ecosystem Report" für Europa prüft die Kompetenzen von 41 Anbietern in fünf Quadranten: Implementierungs- und Integrationsdienste, Datenanalyse und maschinelles Lernen, Managed Services, SAP Workloads und Workspace Services.

Der Bericht weist Accenture, HCLTech, TCS und Wipro als Leader in allen fünf Quadranten aus, während Cognizant und Infosys in jeweils zwei Quadranten als Leader genannt werden. Capgemini, GFT, Quantiphi, Tech Mahindra und T-Systems werden als Leader in jeweils einem Quadranten aufgeführt.

Außerdem werden Ancoris, Tech Mahindra und T-Systems als "Rising Stars" (Unternehmen mit einem "vielversprechenden Portfolio" und "hohem Zukunftspotenzial" laut Definition von ISG) in je einem Quadranten genannt.

Kundenspezifische Versionen des Berichts sind von Ancoris, GFT, Quantiphi und T-Systems erhältlich.

Der "2023 ISG Provider Lens Google Cloud Partner Ecosystem Report" für Europa ist für Abonnenten oder zum einmaligen Kauf auf dieser Webseite erhältlich.

Über ISG Provider Lens

Die Studienreihe ISG Provider Lens Quadrant ist der einzige Anbietervergleich seiner Art, der empirische, datengetriebene Forschungs- und Marktanalysen mit praxisbasierten Erfahrungen und Beobachtungen des global agierenden Beratungsteams von ISG kombiniert. Unternehmen erhalten eine Fülle detaillierter Daten und Marktanalysen, die ihnen die Auswahl geeigneter Sourcing-Partner erleichtern. ISG-Berater wiederum nutzen die Berichte, um ihre eigenen Marktkenntnisse zu überprüfen und ISG-Geschäftskunden zu beraten. Die Studie untersucht derzeit weltweit operierende Anbieter, vor allem in Europa sowie in den USA, Kanada, Brasilien, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Benelux, Deutschland, der Schweiz, Skandinavien, Australien und Singapur/Malaysia. Weitere Märkte werden in Zukunft hinzukommen. Weitere Informationen zur ISG Provider Lens-Marktforschung bietet diese Webseite.

Eine begleitende Studienreihe, die ISG Provider Lens Archetype Reports, bewertet als erste ihrer Art Anbieter aus der Sicht bestimmter Kundensegmente.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein weltweit führendes Forschungs- und Beratungsunternehmen im Technologiebereich. Als zuverlässiger Geschäftspartner von mehr als 900 Kunden, darunter mehr als 75 der 100 größten Unternehmen der Welt, unterstützt ISG Unternehmen, Organisationen des öffentlichen Sektors sowie Dienstleistungs- und Technologieanbieter bei der Erzielung operativer Spitzenleistungen und schnellerem Wachstum. Der Fokus des Unternehmens liegt auf Services im Kontext der digitalen Transformation, inklusive Automatisierung, Cloud und Daten-Analytik, Sourcing-Beratung, Managed Governance und Risk Services, Services für den Netzwerk-Betreibergesellschaften, Design von Technologie-Strategie und -Betrieb, Change-Management sowie Marktforschung und Analysen in den Bereichen neuer Technologien. ISG wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Stamford, Connecticut, USA. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.600 Fachleute aus dem digitalen Bereich, die in mehr als 20 Ländern tätig sind ein globales Team, das für sein innovatives Denken, seinen Einfluss auf den Markt, sein umfassendes Branchen- und Technologie-Know-how und seine erstklassigen Forschungs- und Analysefähigkeiten auf der Grundlage der umfassendsten Marktdaten der Branche bekannt ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.isg-one.com.

