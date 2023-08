Für Siemens Energy lief das Jahr bisher miserabel. Mit einem Jahresverlust in Milliardenhöhe und einer gekappten Gewinnprognose ist mit den Anlegern nicht gut Kirschen essen. Noch immer ist das Thema Windkraft und hohe Kosten bei der Sanierung von Landturbinen und Offshore-Anlagen ein Klotz am Bein des DAX-Konzerns. Welche Möglichkeiten sich jetzt dennoch bei dem Unternehmen bieten könnten und weshalb tot Gesagte länger leben, erfahren Sie in diesem Interview mit David Hartmann, Vontobel.