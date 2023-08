DJ H2 Green Steel schließt Eisenerz-Lieferverträge mit Rio Tinto und Vale ab

Von Dominic Chopping

STOCKHOLM (Dow Jones)--Das schwedische Start-up H2 Green Steel hat mehrjährige Lieferverträge mit Rio Tinto und Vale über Eisenerzpellets aus Kanada und Brasilien für die Produktion von grünem Stahl in Schweden unterzeichnet. H2 Green Steel baut ein neues Werk in Nordschweden und plant die Herstellung von Stahl durch den Ersatz von Kohle durch grünen Wasserstoff, der mit fossilfreier Energie erzeugt wird. Eisenerz in pelletierter Form und grüner Wasserstoff aus der eigenen Elektrolyseur-Anlage von H2 Green Steel sind wichtige Ausgangsstoffe für die Produktion von grünem Eisen, das dann zur Herstellung von nahezu emissionsfreiem Stahl in dem neuen Stahlwerk verwendet wird.

Wie H2 Green Steel weiter mitteilte, hat das Unternehmen mit Rio Tinto überdies eine Vereinbarung geschlossen, die die Abnahme eines Teils des überschüssigen kohlenstoffarmen Eisens, das bei H2 Green Steel während des Hochlaufs der Stahlerzeugungskapazität produziert wird, durch den Bergbaukonzern vorsieht. Finanzielle Details wurden nicht bekannt.

