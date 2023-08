Marinomed hat die erste langfristige Solv4U-Technologiepartnerschaft abgeschlossen und zwar mit dem in Shanghai ansässigen Unternehmen SPH Sine Pharmaceutical Laboratories. SPH Sine wird die Marinosolv-Technologie zur Verbesserung der Löslichkeit ihres Wirkstoffs in einer oral inhalierten und nasalen Arzneimittelformulierung (OINDP) einsetzen, die sich derzeit in der präklinischen Entwicklung befindet. SPH Sine und Marinomed planen, ein gemeinsames Patent für das formulierte Produkt anzumelden. Marinomed wird von der technischen Zusammenarbeit profitieren, sobald das Produkt auf den Markt kommt, wie es heißt. Andreas Grassauer, CEO von Marinomed, fügte hinzu: " Wir sehen diese Partnerschaft als den Ausgangspunkt zahlreicher zukünftiger Kooperationen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...