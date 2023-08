Der S&P 500 ist am Vortag erneut im Bereich um den 10er-EMA nach unten abgeprallt und im Tagestief bis auf 4.466 Punkte gefallen. In der Folge konnte der S&P 500 eine Erholung starten und bei 4.500 Punkten höher aus dem Handel gehen. Aktuell zeigt sich der S&P 500 am heutigen Mittwoch bei 4.510 Punkten. Der 10er-EMA notiert im Tageschart aktuell bei 4.522 Punkten. Solange der S&P 500 darunter notiert, ist eher mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...