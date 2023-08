Die Beteiligung an der globalen Initiative unterstreicht die Vision von Everstream, klimatische und soziale Auswirkungen in die Risikomanagement-Strategien der Lieferkette weltweit zu integrieren

Everstream Analytics, das globale Unternehmen für Analysen der Lieferketten und Risiken, freut sich, bekannt zu geben, dass es der Global Compact Initiative der Vereinten Nationen (UN) beigetreten ist, der weltweit renommiertesten Initiative für Nachhaltigkeit von Unternehmen. Der UN Global Compact ist eine freiwillige Leadership-Plattform für die Entwicklung, Implementierung und Verbreitung von universellen Nachhaltigkeitsprinzipien. Die heutige Ankündigung unterstreicht das anhaltende Engagement von Everstream, zur Gestaltung und Förderung einer nachhaltigen Zukunft beizutragen.

Der UN Global Compact ist ein Aufruf an Unternehmen aus aller Welt, ihre Geschäftstätigkeit und Strategien an den zehn allgemein anerkannten Prinzipien der Vereinten Nationen in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten. Die Initiative spiegelt auch die Unterstützung von Everstream für die Ziele und Themen wider, die im Rahmen der Sustainable Development Goals (SDGs) verankert sind und die den Schwerpunkt auf gemeinsame Projekte legen, um die umfassenderen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen voranzubringen. Der im Jahr 2000 ins Leben gerufene United Nations Global Compact ist ein Zusammenschluss von über 17.000 Unternehmen in mehr als 160 Ländern.

"Verantwortungsbewusste und nachhaltige Geschäftspraktiken zu verfolgen, ist nicht nur eine Option, sondern eine Notwendigkeit. Der Beitritt zum UN Global Compact stellt einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg von Everstream dar, die Resilienz und Nachhaltigkeit selbst in den komplexesten Wertschöpfungsketten zu erhöhen", so Julie Gerdeman, CEO von Everstream Analytics. "Wir bieten den einflussreichsten Organisationen der Welt die nötige Transparenz und die notwendigen Einblicke, um die Konvergenz sozialer und ökologischer Risiken zu managen, die Compliance mit den Anforderungen an die Sorgfaltspflicht zu demonstrieren und den Weg zu Netto-Null zu beschreiten. Durch die Zusammenarbeit mit den Tausenden Unternehmen, die Teil des Global Compact sind, wollen wir unsere soziale Verantwortung wahrnehmen und voranbringen. Wir gestalten unsere Risikomanagementstrategien gemeinsam neu, um eine bessere Zukunft in einer sich schnell verändernden sozialen und klimatischen Landschaft zu sichern."

Das aktuelle Engagement knüpft unmittelbar an die jüngste Serie-B-Finanzierung von Everstream an, mit der das Unternehmen die Nachhaltigkeit der globalen Lieferkette erhöhen will. Darüber hinaus untermauert Everstream damit sein langjähriges Engagement für humanitäre Hilfe und Katastrophenhilfe im Rahmen bestehender Partnerschaften mit UNICEF, dem Weltwirtschaftsforum und dem American Logistics Aid Network (ALAN). Mit dem Beitritt zu dieser globalen Initiative löst Everstream sein Versprechen ein, eine nachhaltige Zukunft zu gestalten und zugleich einen positiven sozialen und ökologischen Wandel zu fördern.

Weitere Informationen über die Nachhaltigkeitsinitiativen von Everstream erhalten Sie unter: https://www.everstream.ai/esg-sustainability/

Über Everstream Analytics

Everstream Analytics setzt weltweit den Standard in Bezug auf die Lieferkette. Durch die Anwendung von künstlicher Intelligenz und prädiktiver Analytik auf seine umfangreichen unternehmenseigenen Datenbanken liefert Everstream die prädiktiven Informationen und Risikoanalysen, die Unternehmen für eine intelligentere, autonomere und nachhaltigere Lieferkette benötigen. Everstreams bewährte Lösung lässt sich in Beschaffungs-, Logistik- und Business-Continuity-Plattformen integrieren und liefert so umfassende Informationen, genauere Analysen und präzise Vorhersagen, die notwendig sind, um die Lieferkette zu einem Unternehmenswert zu machen. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.everstream.ai/.

