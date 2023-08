DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 10. August (vorläufige Fassung)

=== *** 06:30 DE/Hellofresh SE, ausführliches Ergebnis 2Q (07:45 PK; 08:30 Analystenkonferenz) *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 1H (13:00 Analystenkonferenz) 06:45 DE/Basler AG, ausführliches Ergebnis 1H *** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 2Q (11:00 PK; 14:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Ceconomy AG, Ergebnis 3Q (09:00 Analystenkonferenz, 11:00 PK) *** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Evonik Industries AG, ausführliches Ergebnis 2Q (11:00 PK) *** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 2Q (10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, Ergebnis 2Q (13:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 2Q; (10:00 Analystenkonferenz; 12:00 PK) *** 07:00 DE/RWE AG, ausführliches Ergebnis 1H (10:00 PK) *** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 3Q (08:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 1H (13:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 9 Monate (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Vitesco Technologies Group AG, Ergebnis 1H (08:30 PK; 10:00 Analystenkonferenz) 07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 1H 07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 2Q (09:30 PK) 07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 2Q 07:00 DE/Grenke AG, Ergebnis 1H 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 2Q (11:00 PK) 07:00 DE/Knaus Tabbert Group, Ergebnis 1H *** 07:30 DE/Compugroup Medical SE, Ergebnis 2Q *** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 1H (09:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 1H (09:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK) *** 07:30 DE/Munich Re, Ergebnis 2Q (09:00 PK; 11:30 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 2Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 2Q (13:00 Analystenkonferenz 07:30 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, Ergebnis 1H 07:30 DE/Bike24 Holding AG, ausführliches Ergebnis 1H 07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK) 07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 2Q 07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1H 07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 2Q 07:30 DE/Instone Real Estate Group SE, Ergebnis 1H 07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 1H 07:30 LU/SAF-Holland SE, Ergebnis 1H 07:35 DE/MLP SE, Ergebnis 1H *** 07:40 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 2Q 07:40 DE/Zeal Network SE, Ergebnis 2Q *** 07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, ausführliches Ergebnis 2Q *** 08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Ergebnis 1H *** 08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 1H 08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, ausführliches Ergebnis 3Q 08:00 DE/Leifheit AG, Ergebnis 1H 08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 1H 08:00 DE/Westwing Group SE, Ergebnis 1H 08:30 DE/Helma Eigenheimbau AG, Ergebnis 1H 12:40 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 2Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 230.000 zuvor: 227.000 *** 14:30 US/Realeinkommen Juli *** 14:30 US/Verbraucherpreise Juli PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,3% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+3,0% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+4,8% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+4,8% gg Vj *** 18:30 DE/Metro AG, Ergebnis 3Q 22:05 GB/MSCI, vierteljährliche Index-Überprüfung 22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 4Q - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt - DE/Bundespräsident Steinmeier hält Rede bei Festakt zum 75. Jahrestag des Verfassungskonvents von Herrenchiemsee ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/smh

(END) Dow Jones Newswires

August 09, 2023 08:34 ET (12:34 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.