Schanghai (ots/PRNewswire) -Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC) organisierte professionelle und technische Schulungen zu mechanischen Strukturen und elektrischem Debugging für 9 vor Ort eingestellte Ingenieure von Juni bis September 2023 im indoaustralischen Regionalzentrum des Unternehmens. Die Schulung ist nur ein kleiner Teil des kontinuierlichen Engagements von ZPMC für Exzellenz und Nachhaltigkeit bei der Mitarbeiterentwicklung.Im Dezember 2021 führte ZPMC den Talent Training Plan for New Voyage und damit ein unternehmensweites, systematisches Schulungssystem ein. Die Initiative soll Mitarbeitern dabei helfen, ihre Karrieremöglichkeiten zu entwickeln, und gleichzeitig das langfristige Wachstum und den anhaltenden Wohlstand des Unternehmens unterstützen.Für neue Mitarbeiter beauftragt ZPMC Mentoren, um die schnelle Entwicklung von Fähigkeiten und die Beherrschung von arbeitsbezogenen Aufgaben zu erleichtern. Während einer praktischen Übungsphase von zwei bis vier Monaten gewinnen neu angestellte Mitarbeiter ein tiefgehendes Verständnis für die Produktion und den Betrieb des Unternehmens. Neben diesem beruflichen Wachstum werden kulturelle Aufführungen, Lagerfeuer-Partys und andere ansprechende Aktivitäten organisiert, um das Zugehörigkeitsgefühl und den Teamzusammenhalt der neuen Mitarbeiter zu stärken.Für Betriebsleiter und Projektmanager bietet ZPMC spezialisierte Kurse mit Schwerpunkt auf Geschäftswissen und Projektmanagement an. Diese jährlichen Schulungen sollen die fachlichen Fähigkeiten stärken und die Gesamtkompetenz und Effektivität der Führungskräfte verbessern.Für Forschungspersonal hat das Unternehmen ein Belohnungssystem entwickelt und implementiert, das das Engagement für Forschungs- und Entwicklungsprojekte fördert. Dieser Ansatz wird durch ein offenes Wettbewerbssystem ergänzt, um die besten Kandidaten für wichtige Forschungsinitiativen auszuwählen und ein Umfeld zu fördern, das die Kreativität innerhalb des Forschungsteams fördert und stimuliert.Im Juli 2023 veranstaltete ZPMC die dritte jährliche "Young Craftsman" Welder Skill Challenge. Als hochqualifiziertes Ausbildungszentrum für Talente hat ZPMC eine Fähigkeitsbewertungseinrichtung, eine technische Ausbildungsakademie und eine Personalakademie eingerichtet, die das Engagement von ZPMC für die Förderung des Lernens durch Wettbewerb widerspiegelt. In Übereinstimmung mit seinem Ziel organisiert das Unternehmen jedes Jahr verschiedene Wettbewerbe zu beruflichen Kompetenzen und nimmt an solchen teil.Im Jahr 2022 gründete ZPMC ein Talentzentrum im Ausland, um die Anpassung an örtliche Besonderheiten bei der Talententwicklung zu beschleunigen. Seit seiner Gründung hat das Zentrum 101 Ingenieure, 193 Fachkräfte und eine beträchtliche Anzahl von Fachleuten in den Bereichen Projektmanagement, Finanz- und Steuerrecht, Betriebsmanagement und Marketing geschult.In Zukunft wird die Talentstrategie von ZPMC eine zentrale Kraft bei der Förderung eines nachhaltigen Wachstums sowohl für das Unternehmen als auch für seine Mitarbeiter bleiben.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/zpmc-konzentriert-sich-auf-die-talententwicklung-um-eine-hochwertige-nachhaltige-belegschaft-aufzubauen-301896867.htmlPressekontakt:Weihui Xue,xueweihui@zpmc.comOriginal-Content von: Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.,ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166332/5576988