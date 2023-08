Die Lösungen von Annalise.ai sind mit den kürzlich erteilten Zulassungen in der EU und in Singapur nun in über 40 Ländern für den klinischen Einsatz verfügbar.

Annalise.ai, einer der weltweit führenden Anbieter von KI-Lösungen zur Entscheidungsunterstützung, freut sich anzukündigen, dass Annalise Enterprise CTB für die Interpretation von kontrastlosen Kopf-CT-Studien weitere regulatorische Genehmigung erhalten hat. Annalise Enterprise CTB trägt nun die CE-Kennzeichnung der Klasse IIb gemäß der EU-Medizinprodukteverordnung (EU MDR) und wurde außerdem für den klinischen Einsatz in Singapur zugelassen.

Die regulatorischen Genehmigungen gemäß EU MDR und in Singapur markieren einen bemerkenswerten Meilenstein für Annalise.ai und unterstreichen das Engagement des Unternehmens, die höchsten Standards in Bezug auf Sicherheit und Wirksamkeit zu erfüllen. Diese Zertifizierungen erstrecken sich auch auf die Thorax-Röntgenlösung Annalise Enterprise CXR und sind ein weiterer Beleg für das Engagement des Unternehmens, mit seiner umfassenden Enterprise AI-Plattform modernste KI-Technologien für die globalen Gesundheitsmärkte bereitzustellen.

"Diese regulatorischen Genehmigungen verdeutlichen unser Engagement, unseren geschätzten Kunden und Interessenten qualitativ hochwertige, konforme und innovative KI-Lösungen zu liefern. Wir freuen uns darauf, in den EU-Markt und den Markt von Singapur einzutreten. Dies stellt einen bedeutenden Schritt in unserer Mission dar, die Behandlungsergebnisse von Patienten weltweit durch KI-gesteuerte Medizin zu verbessern", so Lakshmi Gudapakkam, CEO von Annalise.ai.

Annalise Enterprise CTB kann bis zu 130 radiologische Befunde auf kontrastfreien CT-Gehirnuntersuchungen (Non-Contrast CT Brain, NCCTB) erkennen, darunter eine breite Palette von Erkrankungen, die ein schnelles Eingreifen erfordern. Es wurde nachgewiesen, dass die diagnostische Genauigkeit um 32 steigt, gemittelt über alle analysierten Befunde1. Annalise Enterprise CXR kann bis zu 124 Befunde auf Thorax-Röntgenbildern in unter 20 Sekunden erkennen. Die Genauigkeit verbessert sich nachweislich um 45 %, gemittelt über alle analysierten Befunde2. Die Lösungen ermöglichen eine Priorisierung der Aufgabenliste, was die Effizienz der Arbeitsabläufe bei der Berichterstellung unterstützt, da kritische oder unauffällige Fälle entsprechend den klinischen Anforderungen gekennzeichnet werden.

Die jüngste Runde der regulatorischen Genehmigungen reiht sich ein in die stetig wachsende Liste von Annalise.ai, das seine globale Präsenz seit der Unternehmensgründung im Jahr 2020 schnell ausgebaut hat. Die Lösungen von Annalise Enterprise werden im öffentlichen und privaten Gesundheitswesen in Australien, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten und überall in Südostasien eingesetzt. Im Zuge seiner Mission von Annalise.ai, den Standard der Gesundheitsversorgung für Millionen von Patienten mit modernster, benutzerfreundlicher KI-Technologie zu verbessern, sind weitere Genehmigungen zu erwarten.

Im Zuge der zunehmenden Fortschritte in der medizinischen Bildgebungstechnologie wird von Radiologen und anderen Leistungserbringern im Gesundheitswesen heute erwartet, dass sie Patienten schnell und präzise diagnostizieren. Annalise.ai verbindet qualitativ hochwertige Bildgebungsdaten mit dem Besten aus der Informatik, um umfassende KI-Lösungen zur Unterstützung klinischer Entscheidungsprozesse zu entwickeln. Diese ermöglichen es Ärzten, präzise und schnell Entscheidungen zu treffen. Unser patientenzentrierter Ansatz wird von Ärzten entwickelt und basiert auf einem tiefen Verständnis der Herausforderungen in der medizinischen Bildgebung. KI unterstützt Ärzte mit einem zweiten Paar Augen, wodurch sie Diagnosen zuverlässig erkennen und behandeln können, um die Behandlungsergebnisse für alle Patienten zu verbessern. Annalise Enterprise ist nicht in allen Regionen verfügbar. Bitte erkundigen Sie sich bei einem annalise.ai-Mitarbeiter nach dem aktuellen Stand der Zulassung.

