Der britische Chipdesigner Arm soll im September an die Börse gehen. Große Techunternehmen wie Apple und Nvidia wollen investieren. Das müssen Anleger wissen.

Es könnte der größte Tech-IPO des Jahres werden: Das britische Chip-Design-Unternehmen Arm will ab September zurück an die Börse. Mehrere Kunden des Unternehmens verkündeten bereits, in Arm investieren zu wollen - darunter Apple, Samsung Electronics, Nvidia und Intel. Nun berichtet Bloomberg, dass Großkunde Amazon sogar als Ankerinvestor an Bord ist. Das Unternehmen um Jeff Besos nutzt Arm-Designs in seiner Tochtergesellschaft AWS Graviton und ersetzt damit traditionelle Chips von Intel. Bei Apple kommen die Chips in Smartphones oder Mac-Computern zum Einsatz.

Aktuell gehört Arm zur japanischen Softbank. Sie hatte das Unternehmen im Jahr 2016 für 32 Milliarden US-Dollar gekauft und von der Börse genommen. Mittlerweile soll sich der Wert des Unternehmens verdoppelt haben: Bloomberg schätzt den Marktwert auf 60 bis 70 Milliarden US-Dollar. Davon sollen künftig rund zehn Millionen US-Dollar an der Tech-Börse Nasdaq handelbar sein, berichtete ein Insider dem Nachrichtendienst. Die Roadshow, bei der das Management mit potenziellen Investoren spricht, soll Bloomberg zufolge in der ersten September-Woche stattfinden. Der Emissionskurs könnte dann in der Folgewoche feststehen.

Der Börsengang folgt auf einen gescheiterten Übernahmeversuch: Im Jahr 2020 hatte die Softbank eigentlich einen Deal mit Nvidia besiegelt und wollte Arm für 40 Milliarden US-Dollar verkaufen. Damals verhinderten Aufsichtsbehörden den Verkauf.

617 Millionen US-Dollar Umsatz

Im Vergleich zur Konkurrenz ist Arms Geschäftstätigkeit noch gering: Im zweiten Quartal 2023 kam die Softbank-Sparte auf 88,5 Milliarden japanische Yen Umsatz (0,62 Milliarden US-Dollar) sowie 9,5 Milliarden Yen Gewinn (0,07 Milliarden US-Dollar). Intel erwirtschaftete in der gleichen Zeit 12,9 Milliarden US-Dollar Umsatz sowie 1,48 Milliarden US-Dollar Gewinn.

Was sagen nun Amazon-Aktionäre zur Beteiligung am Arm? Bis zum gestrigen Börsenschluss verbuchte der Titel 1,6 Prozent Minus. Damit notiert die Amazon-Aktie aktuell bei 139,7 US-Dollar. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (2023e) ist mit 65 enorm hoch bewertet. Das mittlere Kursziel der Analysten liegt mit 166,21 US-Dollar dennoch knapp 19 Prozent über dem aktuellen Kurs.

(sesch) für die wallstreetONLINE Zentralredaktion

