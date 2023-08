ROUNDUP: Eon verdient unterm Strich trotz operativer Stärke weniger - Kurs sinkt

ESSEN - Angesichts eines schwächeren Finanzergebnisses hat der Energieversorger Eon im zweiten Quartal deutlich weniger verdient als ein Jahr zuvor. Auf die Aktionäre entfielen in den drei Monaten bis Ende Juni 1,16 Milliarden Euro Gewinn und damit 19 Prozent weniger, teilte der Konzern am Mittwoch in Essen mit. Das lag unter anderem an einem negativen Zinsergebnis, das im Vorjahr auch dank eines Bewertungseffekts deutlich positiv ausgefallen war. Zudem musste Eon diesmal Steuern zahlen, nachdem es ein Jahr zuvor eine Gutschrift gegeben hatte. Im Tagesgeschäft lief es aber, wie bereits bekannt, deutlich besser und auch die geplanten Investitionen nehmen Fahrt auf. Die Aktie gab in einem freundlichen Markt nach.

BERLIN - Der Essenslieferdienst Delivery Hero rechnet für 2023 mit deutlich mehr Erlös als bislang. Vor allem die zweite Jahreshälfte soll Umsatz und operativem Gewinn (Ebitda) auf die Beine helfen. Am Profitabilitätsziel will Finanzchef Emmanuel Thomassin aber nichts ändern. "Wir werden unseren Ausblick für das operative Ergebnis nicht erhöhen. Wir wollen uns die Möglichkeit offenhalten, zu reinvestieren", sagte er am Mittwoch im Gespräch mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. "Das, was wir als operatives Ergebnis versprochen haben, daran halten wir fest und das werden wir liefern." Der Konzern sei "mehr als gut unterwegs". Wo genau er investieren würde, darauf wollte sich Thomassin nicht festlegen.

HANNOVER - Der Automobilzulieferer Continental hat seinen Geschäftsausblick für das laufende Jahr wegen eines schwächer laufenden Ersatzreifengeschäfts etwas gedämpft. So geht Vorstandschef Niko Setzer bei der Bandbreite für das Umsatzziel von rund einer halben Milliarde Euro weniger als bisher aus, weil die Ersatzreifenmärkte in Nordamerika und Europa derzeit schrumpfen, wie es am Mittwoch von den Hannoveranern hieß. Auf der anderen Seite rechnet Conti nun mit einer etwas besseren Automobilproduktion auf der Welt als bisher - und mit weniger Gegenwind von höheren Kosten. Die Conti-Aktie legte im Dax leicht zu.

HANNOVER - Der Rückversicherer Hannover Rück sieht sich dank gestiegener Preise und geringerer Großschäden auf Kurs zu einem weiteren Rekordgewinn in diesem Jahr. Nach einem Gewinn von 960 Millionen Euro im ersten Halbjahr hat Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz für 2023 weiterhin einen Überschuss von mindestens 1,7 Milliarden Euro im Auge. Dabei zeichnen sich mit den Waldbränden in Südeuropa und den Überschwemmungen in Slowenien schon die nächsten Großschäden ab. Auch die Hurrikan-Saison in den USA und der Karibik ist noch lange nicht vorbei.

VENLO - Nach dem Boom in der Pandemie kämpft die Branche der Labordienstleister mit einem Rückgang der Bestellungen. Nach Sartorius und Merck KGaA senkt jetzt auch der Diagnostikspezialist und Labordienstleister Qiagen seine Ziele für das Jahr. Damit liegt die neue Prognose klar unter den Markterwartungen. Dagegen schlug das Unternehmen trotz Umsatz- und Ergebniseinbußen im vergangenen Quartal seine eigenen Ziele und übertraf auch die Annahmen der Fachleute leicht. Die Aktie legte am Mittwoch klar zu.

ESSEN - Der Chemikalienhändler Brenntag wird nach Gewinnrückgängen im zweiten Quartal etwas vorsichtiger für das Gesamtjahr. Das Marktumfeld sei weiter vom Krieg in der Ukraine, von geopolitischen Spannungen sowie von einem hohen Inflationsdruck geprägt, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch in Essen mit. Dabei sei es denkbar, dass es aufgrund einer geringeren Nachfrage zu Preissenkungen in den Lieferketten von Brenntag kommen könnte. Brenntag senkte daher das obere Ende der Prognosespanne für den operativen Gewinn etwas.

KÖLN - Ungeachtet des rückläufigen deutschen Werbemarktes hat der Außenwerbespezialist Ströer im abgeschlossenen Quartal erneut Umsatz und operativen Gewinn gesteigert. Der Vorstand bestätigte zudem die Jahresziele. Die Ströer-Aktie legte gegen Mittag im freundlichen Gesamtmarkt gut ein halbes Prozent zu, nachdem sie zu Handelsbeginn noch etwas an Wert verloren hatte.

DUBLIN - Der irische Glücksspiel- und Sportwettenanbieter Flutter profitiert weiter von einem florierenden Geschäft vor allem in den USA. In den anderen Regionen wächst der Konzern deutlich langsamer, in Australien schwächelt das Geschäft weiter, wie der im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte Konzern am Mittwoch in Dublin mitteilte. Zudem zeichnet sich in den USA ein intensiverer Wettbewerb ab. Das brockte den Iren Kursverluste an der Börse ein.



Weitere Meldungen



-ROUNDUP/Nachfrage nach Halbleitertechnik: Jenoptik legt zu - Ausblick bestätigt -ROUNDUP: Rückläufige Covid-Tests und Kosten belasten Laborkette Synlab -ROUNDUP: Händler Ahold Delhaize sieht Höhepunkt der Inflation überschritten -ROUNDUP: Tui erwartet trotz Waldbränden am Mittelmeer starkes Sommergeschäft -Versicherer Generali steigert Gewinn kräftig

-IPO/Kreise: Parfümhändler Douglas könnte 2024 an die Börse gehen -Kartellamt hält RWE bei Stromerzeugung weiter für marktbeherrschend -Vestas rechnet mit anhaltendem Gegenwind und schreibt wieder rote Zahlen -Österreich kauft 1700 Lastwagen von MAN für Kommunen

-Cannabis-Freigabe: Lauterbach plant begleitende Kampagne zu Risiken -Tesla-Rivale Rivian erhöht Auslieferungsziel leicht

-Büroraum-Anbieter WeWork räumt Zweifel an Fortbestand ein -Immer weniger Schwein - Fleischproduktion in Deutschland sinkt erneut -ROUNDUP: Experten mit Bedenken gegen Fördergeld für Chip-Hersteller TSMC -ROUNDUP: Rheinmetall rüstet alte Leopard-Panzer für Ukraine-Einsatz auf -KfW: Förderbedarf normalisiert sich nach Ausnahmejahr 2022 -Vereinbarung sichert Beschäftigung bei Zulieferer Mahle bis Ende 2025 -Überschwemmungen in Norwegen - Erdrutsche und Evakuierungen -RTL bündelt alle Unterhaltungsangebote in einer App

-Medien: West Ham United vor Verpflichtung von Nationalspieler Maguire -Lauterbach: 'Aufholjagd' bei Digitalisierung im Gesundheitssystem -TV-Quoten: Blinde Anwältin beliebter als Einblicke in Fast-Food-Welt -Nach Hochwasser in Österreich: Tourismus sorgt sich um Buchungslage°

