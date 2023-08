Ballard Power Aktie handelte die letzten Tage "in Lauerstellung". Nicht viel passiert. Vor 5 Handelstagen - letzten Mittwoch - stand die Aktie bei 4,60 USD und dann am Dienstag Abend wieder bei 4,60 USD. Zwischendurch gab es eine positive Meldung "Ford Truck setzt auf Ballard Brennstoffzellen - nach Testphase Serienfertigung angedacht." Und dann gestern Abend direkt nochmal - Solaris ordert 96 Brennstoffzellen. In Anbetracht der Unsicherheit vor den Zahlen zum zweiten Quartal, die heute veröffentlicht wurden, eine verständliche "Kursruhe" .Und jetzt zählt es - die Zahlen sind da. Bevor das Ballard ...

