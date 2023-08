Now Health International, ein mehrfach preisgekrönter Anbieter internationaler privater Krankenversicherungen (International Private Medical Insurance, IPMI), feiert seinen jüngsten Erfolg im Kundenservice, nachdem das Unternehmen eine weitere prestigeträchtige Auszeichnung gewonnen hat. Es handelt sich um die Kundenservice-Initiative des Jahres (Customer Service Initiative of the Year), mit der seine Führungsrolle in diesem Bereich gewürdigt wird.

Neben der TrustPilot-Bewertung, die wiedergibt, wie die Mitglieder des Unternehmens über seine Produkte und seinen Service denken, nutzt Now Health International auch ein internes Umfrageprogramm, um proaktiv auf Kundenprobleme einzugehen und seinen Mitgliedern das Leben noch einfacher zu machen.

Allerdings ist das Unternehmen der Ansicht, dass ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal auf dem Markt in seiner einfühlsamen und effizienten Herangehensweise bei der Bearbeitung von Versicherungsansprüchen seiner Mitglieder liegt. Now Health International gibt an, dass 99 der Versicherungsansprüche seiner Mitglieder innerhalb von fünf Arbeitstagen bearbeitet und ausgezahlt werden, was eine der wichtigsten Komponenten des Serviceversprechens des Unternehmens darstellt. Außerdem bewilligt das Unternehmen 95 aller Leistungsanträge schon bei der Einreichung, ohne dass weitere Informationen von den Mitgliedern eingeholt werden müssen.

Während viele Versicherer diese Prozesse jedoch mit gemischten Ergebnissen vollständig automatisieren, setzt Now Health International auf menschliche Kompetenz und persönliche Qualitäten wie Einfühlungsvermögen und Mitgefühl, um seine Prozesse bei der Bearbeitung von Leistungsansprüchen zu verbessern.

Michel Faucher, Managing Director von Now Health International, erläuterte die Philosophie des Unternehmens in Bezug auf Leistungsansprüche so: "Wir sind überzeugt, dass der menschliche Kontakt wichtig ist, und bemühen uns, alle unsere Mitglieder individuell zu betreuen und zu unterstützen, vor allem, wenn sie Ansprüche geltend machen, was häufig nach einer besonders belastenden Krankheits- oder Verletzungsphase der Fall ist.

Unser Ansatz besteht darin, alle richtigen Gründe für die Auszahlung eines Leistungsantrags zu suchen. Wir setzen zwar auch automatisierte Verfahren ein, um möglichst schnell Versicherungsfälle zu bearbeiten und Zahlungen zu leisten, lehnen aber niemals einen Antrag ab, nur weil eine Maschine dies entschieden hat. Wenn unsere Tools weitere Untersuchungen empfehlen, schaltet sich unser Team von Regulierungsspezialisten ein, was in den meisten Fällen zur Bearbeitung der Versicherungsansprüche unserer Mitglieder führt."

Dr. Bilal Shirazi, Chief Medical Officer von Now Health International, fügte hinzu: "Technologie spielt bei unserer Arbeit zweifellos eine Rolle, aber es gibt keinen Ersatz für das Einfühlungsvermögen, die Zuwendung und das Mitgefühl, das Menschen im Einzelgespräch zeigen können.

Ich bin unglaublich stolz auf den Unterschied, den wir im Leben unserer Mitglieder machen, indem wir die nötige Technologie nutzen, um unsere Prozesse effizienter zu gestalten und dadurch Zeit für menschliches Engagement zu gewinnen, wo dies nötig ist."

Faucher erklärte abschließend: "Wir setzen uns leidenschaftlich für den Einsatz von Technologie ein, um die Versicherungsbranche von Grund auf zu verändern und innovativ zu sein, aber die menschliche Komponente wird immer an erster Stelle stehen. Ich lade alle, die weltweit auf der Suche nach IPMI-Lösungen sind, herzlich dazu ein, sich aus erster Hand von den Vorteilen unseres Konzepts zu überzeugen und gleichzeitig einige unserer fantastischen aktuellen Angebote wahrzunehmen."

Über Now Health International

Now Health International (NHI) zählt zu den am schnellsten wachsenden Anbietern von internationalen Krankenversicherungslösungen (IPMI-Lösungen) für Expatriates, vermögende Privatpersonen und Unternehmen weltweit. Now Health International unterhält Niederlassungen in Großbritannien, Malta, den Vereinigten Arabischen Emiraten, China, Hongkong, Singapur und Indonesien.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.now-health.com/.

