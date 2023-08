© Foto: Jakub Porzycki - picture alliance / NurPhoto



Die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk ist am Dienstag auf ein neues Rekordhoch gesprungen. Grund sind vielversprechende Studienergebnisse zu einem Abnehm-Medikament.

Das wertvollste europäische Pharmaunternehmen, Novo Nordisk, hat gestern einen fulminanten Kursanstieg hingelegt. Bis Börsenschluss stieg die Aktie um mehr als 17 Prozent auf einen neuen Rekordwert von etwa 1.280 dänischen Kronen (rund 172 Euro). Hinter der Euphorie der Anleger stecken positive Studienergebnisse für das Medikament Wegovy. Bisher ist Wegovy vor allem als Abnehmspritze bekannt, doch die neuen Studienergebnisse belegen nun, dass das Medikament zusätzlich das Risiko für Herzkrankheiten drastisch senkt.

An der neu veröffentlichten Studie nahmen über fünf Jahre 17.600 Probanden mit Herz-Kreislauf-Erkrankung teil. Alle Teilnehmenden waren älter als 45 Jahre und übergewichtig oder fettleibig. Wie das Unternehmen mitteilte, senkt Wegovy bei ihnen das Risiko für Schlaganfälle oder Herzinfarkte um 20 Prozent. Anfang des Jahres hatten Prominente, allen voran Elon Musk, einen regelrechten Hype um das Medikament als magisches Mittel zum Abnehmen ausgelöst.

Was für enormes Potenzial ein solches Medikament aber darüber hinaus haben kann, zeigt ein Blick in die USA. Drei Viertel der Amerikaner sind übergewichtig, fast die Hälfte ist fettleibig. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind seit Jahren die häufigste Todesursache in der größten Volkswirtschaft der Welt. Für ein Medikament, das dieses Risiko um 20 Prozent senkt, dürfte die Nachfrage demnach hoch sein. Dementsprechend erfreut zeigen sich Anleger.

Wegovy habe bei Patienten mit kardiologischen Vorerkrankungen die bestmöglichen Ergebnisse erzielt, kommentiert etwa Jefferies-Analyst Peter Welford. Richard Vosser von JPMorgan sieht in den Studienergebnissen für Wegovy einen möglichen revolutionären Wendepunkt in der Behandlung von Fettleibigkeit. "Das Ergebnis von Wegovy hätte man sich nicht besser erhoffen können", erklärt auch Barclays-Analystin Emily Field. Sie sprach von einem regelrechten "Homerun" und hatte die Kursreaktion mit einem niedrig-zweistelligen Zuwachs bei solchen Ergebnissen vorgesehen. Barclays belässt Novo Nordisk daher auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1350 dänischen Kronen.

Auch Truist-Analyst Joon Lee bezeichnete die Ergebnisse als "großen Gewinn" für die Medikamentenklasse, zu der Wegovy gehört. Er rechnet mit positiven Auswirkungen auf andere Medikamente zur Gewichtsabnahme. Viele Anleger scheinen gleicher Meinung zu sein. Auch die Papiere konkurrierender Pharmakonzerne verzeichnen Gewinne: Die Aktien des US-Konzerns Eli Lilly, der ein vergleichbares Abnehm-Medikament entwickelt, stiegen um rund vier Prozent. Und auch das deutsche Unternehmen Gerresheimer notierte mit 114,00 Euro mehr als zehn Prozent im Plus.

(antp) für die wallstreetONLINE Zentralredaktion

