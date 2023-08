Anzeige / Werbung

Predictmedix im Chartcheck: Nach Abwärtstrendbruch folgt Konsolidierung.

Der Mehrjahreschart des Aktienkurses der kanadischen KI-Firma Predictmedix (WKN A2P20P / CSE PMED) zeigt nach dem steilen Anstieg, der dem Corona-Crash folgte, eine stetige und massive Abwärtsbewegung unterhalb der blauen Abwärtstrendlinie. Nach dem Allzeittief im vorigen Dezember konnte sich der Kurs bei steigendem Volumen versechsfachen - der Schwung reichte problemlos dafür aus, beide Durchschnittslinien und die blaue Abwärtstrendlinie signifikant zu überwinden. Seit Jahresbeginn bewegt sich der Kurs nun oszillierend um die 0,10 kanadischen Dollar seitwärts - dabei erweist sich die Marke von 0,09 CAD als starke Unterstützung (wie auch kurzfristig einmal in 2022).

Quelle: Comdirect

Häufiger als die 0,09 CAD zeigte sich der Wert von 0,095 CAD als Stütze für den Kurs - einmal wurde allerdings auch die 0,09 unterboten, um sofort an der 200 Tage Linie wieder nach oben zu drehen.

Die 100 Tage Linie konnte im März die 200 Tage Linie nach oben kreuzen und notiert weiterhin - das ist positiv - oberhalb derselben. Beide Linien begannen im März zu steigen - ein gutes Zeichen - die 200 Tage Linie behält diese Bewegung derzeit bei, wogegen die 100 Tage Linie im Juli etwas zu fallen begann, derzeit aber schon wieder seitwärts verläuft. Zusammengenommen ein positives Bild.

Die dargestellten Indikatoren reflektieren die Seitwärtsbewegung des Kurses. So generierte der MACD vor drei Wochen ein charttechnisches Kaufsignal, welches gerade noch Gültigkeit hat (die blaue Linie ist weiterhin knapp oberhalb der roten Linie). Identisch zu bewerten ist der Trendbestätiger, der ebenso noch minimal im positiven Bereich oberhalb der 100 verläuft. Der Overbought/ Oversold Indikator geriet in den letzten drei Monaten mit 1,5 mehrmals - aber nur kurzfristig - in die Nähe der Überkauft-Zone (2,0), ist derzeit mit 0,5 aber neutral. Interessant ist der Chaikin Money Flow, der seit März durch den Verlauf im grünen Bereich nach seiner Berechnungsweise einen Zufluss von Kapital anzeigt, unterbrochen nur durch 2-3 Wochen Ende Juni - hier zeigt die rote Zone Kapitalabfluss an.

Quelle: Comdirect

