09.08.2023

SMT Scharf AG: Vorläufige Halbjahresergebnisse und Senkung der Umsatz- und Ergebnisprognose für 2023 Hamm, 09. August 2023 - Die SMT Scharf AG (WKN: A3DRAE; ISIN: DE000A3DRAE2) hat nach vorläufigen Zahlen in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 einen Konzernumsatz von 31,7 Mio. EUR erzielt, nach 37,5 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Ein Grund für den Umsatzrückgang ist, dass bei Tochtergesellschaften bereitliegende fertige Produkte noch nicht zum Endkunden ausgeliefert und entsprechend noch nicht als Umsatz verbucht werden konnten. Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) fiel auf vorläufiger Basis im ersten Halbjahr 2023 mit -1,8 Mio. EUR in den negativen Bereich nach 7,0 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Neben dem deutlichen Umsatzrückgang im Vorjahresvergleich belasteten vor allem Währungsverluste das Ergebnis im Berichtszeitraum. Auf Basis der vorläufigen Ergebnisse für das erste Halbjahr 2023 passt die SMT Scharf AG die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2023 nach unten an. Demnach erwartet der Vorstand für das Jahr 2023 nun einen Konzernumsatz von 73 Mio. EUR sowie ein negatives EBIT von -3,3 Mio. EUR. Gleichwohl sieht der Vorstand für die zweite Jahreshälfte ein Aufholpotenzial, sodass die Geschäftsergebnisse auf Gesamtjahressicht besser ausfallen könnten als derzeit erwartet. Im Geschäftsbericht 2022 hatte die Gesellschaft ursprünglich bekanntgegeben, dass für das Geschäftsjahr 2023 ein Konzernumsatz von 83 Mio. EUR bei einem EBIT von 1,2 Mio. EUR erwartet wird.





