Anleihen Finder-Musterdepotspiel - im Juli 2023 baut Spitzenreiter Markus Stillger seinen Vorsprung auf die Konkurrenz weiter aus. Mit einer Rendite von fast 20% liegt er deutlich vorne und als einziger Teilnehmer mit seinem Anleihe-Depot im Plus. Zudem geht sein Kalkül mit der vor der Prolongation zu etwa 80% gekauften Hertha BSC-Anleihe auf, die er nach der Prolongation zu fast pari wieder veräußert. Neu in seinem Portfolio ist nun der am 3-Monats-Euribor gekoppelte Nachrang-Bond von Südzucker. Manuela Tränkel verliert im Juli deutlich an Boden und liegt derzeit bei einer negativen Rendite von 12,78%. Schlusslicht bleibt weiterhin Hans-Jürgen Friedrich mit einer Performance von -43,64%.

Hier finden Sie die Wertstellungen mit den Schlusskursen vom 31.07.2023 der Depots unserer drei Kapitalmarkt-Experten Manuela Tränkel (Mandura Asset Management AG), Markus "Max" Stillger (MB Fund Advisory GmbH) und Hans-Jürgen Friedrich (KFM Deutsche Mittelstand AG):

Markus Stillger

Verkauf von nominal 12.000 € Hertha BSC-Anleihe (ISIN: SE0011337054) zu 96,85% - 07.07.2023

Kauf von nominal 12.000 € der Südzucker-Nachranganleihe (ISIN: XS0222524372) zu 95,95% - 07.07.2023

Begründung Vekauf/Kauf:

"Ich verkaufe heute die Hertha-Anleihe - das ist mit der Prolongation genauso gelaufen, wie ich es erwartet habe.

Ich kaufe für 12.000 nominal den Südzucker Nachrang-Bond (WKN: A0E6FU) - durch den gestiegenen 3-Monats-Euribor weist der Bond mittlerweile einen Kupon von über 6,6% auf. Das Geschäft bei Südzucker läuft störungsfrei im grünen Bereich."

Manuela Tränkel Hans-Jürgen Friedrich

Investmentregeln des Anleihen Finder-Musterdepot-Spiels

Zweiwöchentlich haben die Investment-Profis die Möglichkeit, ihre Portfolios anzupassen. Dabei erklären Sie, warum Sie in welche Unternehmensanleihe investiert haben. Das Startkapital liegt bei 50.000 Euro. Maximal ...

