Diese Woche brach in einer Legehennen-Geflügelfarm in Volpago del Montello ein Feuer aus. Der Brand, bei dem mehr als 20.000 Vögel starben, könnte von einer Photovoltaik-Anlage auf dem Gelände herrühren. Erst im Juli brannte in der Schweiz ein Industriegebäude, bei dem die Photovoltaik-Anlage komplett zerstört wurde.von pv magazine Italien Feuerwehrleute in der italienischen Provinz Treviso rückten diese Woche zu einem Brand in einer Geflügelfarm in der Gemeinde Volpago del Montello aus. "Die Flammen, die vermutlich von der Photovoltaik-Anlage ausgingen, verbrannten die Isolierabdeckung des über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...