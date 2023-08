Xsolla, ein globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen, gibt eine Partnerschaft mit AppsFlyer bekannt, einem führenden B2B SaaS/Marketing-Technologieunternehmen.

Da die Spieleindustrie weiterhin von den mobilen Umsätzen angeführt wird, bietet Xsolla mit AppsFlyer eine plattformübergreifende Messung, die es Entwicklern ermöglicht, wertvolle Einblicke in die Spieler zu gewinnen, die Effizienz des Webshops und des Marketings einzuschätzen und die Leistung des Web-Vertriebskanals zu steigern. Diese Integration ermöglicht es Spieleentwicklern, das Nutzerverhalten und die Interaktionen im Web und im Spiel zu erfassen und zu analysieren, dann Metriken zu vergleichen und wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, und zwar über einfach zu bedienende Dashboards.

"Diese Partnerschaft mit Xsolla verspricht, die Messgenauigkeit zu erhöhen, Nutzersegmentierung zu ermöglichen und ein tieferes Verständnis der Kundenströme, des Verhaltens und des Engagements zu fördern", sagte Brian Murphy, AppsFlyer Head of Gaming. "Sowohl AppsFlyer als auch Xsolla ist es ein großes Anliegen, Vermarktern das bestmögliche Nutzererlebnis und die besten Messmöglichkeiten zu bieten. Diese Partnerschaft wird es ihnen ermöglichen, eine bessere Kontrolle über ihre Monetarisierungsstrategien, Budgets und Kampagneneinblicke zu haben."

Ein herausragendes Merkmal dieser Zusammenarbeit ist, dass sie den Nutzern von AppsFlyer, das in erster Linie für mobile Analysen verwendet wird, nicht nur die Möglichkeit bietet, die Daten der Spieler im Web zu verfolgen, sondern auch die Effizienz zu steigern und eine bessere Kontrolle über die Daten für diejenigen zu bieten, die ihre digitale Customer Journey optimieren und verstehen wollen. Mit Blick auf zukünftige Integrationsschritte können Entwickler plattformübergreifende Dashboards erstellen, um Metriken zu vergleichen und wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. Diese Bemühungen sind Teil der Mission von Xsolla und AppsFlyer, Entwicklern von mobilen Spielen eine einheitliche, plattformübergreifende Lösung PC, Web und App anzubieten, die die Messung über alle Marketing-Touchpoints hinweg ermöglicht und die Analyse von Customer Journeys und Aktivitäten erleichtert.

AppsFlyer ist ein SaaS-Unternehmen für B2B-Messungen, das Marken in die Lage versetzt, die geschäftlichen Auswirkungen ihrer Marketinginitiativen nachzuweisen und dank seiner unvoreingenommenen Daten und umsetzbaren Erkenntnisse mit größerem Vertrauen mutigere Entscheidungen zu treffen. App-Entwickler und Vermarkter nutzen AppsFlyer, um das Nutzerverhalten besser zu verstehen und Marketingkampagnen für ihre Spiele zu optimieren.

"Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit AppsFlyer bekannt geben zu können. Dies ist ein bedeutender Schritt nach vorne in unserer laufenden Unterstützung für Entwickler von mobilen Spielen", sagte Chris Hewish, CEO von Xsolla. "Der mobile Sektor treibt weiterhin die weltweiten Spieleumsätze und das Wachstum an. Die Kombination der Webshop-Lösung von Xsolla und AppsFlyer eröffnet eine Fülle von datengestützten Einblicken in das Verhalten und Engagement der Spieler, die Effektivität des Webshops und des Marketings sowie die Leistung des Web-Vertriebskanals."

Für weitere Informationen über den Xsolla Web Shop besuchen Sie bitte unsere Website: xsolla.pro/appsflyer

Über Xsolla

Xsolla ist ein weltweit tätiges Unternehmen für den Handel mit Videospielen und verfügt über ein solides, leistungsstarkes Angebot an Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Videospielbranche entwickelt wurden. Seit der Gründung im Jahr 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -publishern aller Größenordnungen geholfen, ihre Spiele weltweit und plattformübergreifend zu finanzieren, zu vermarkten, zu lancieren und zu monetarisieren. Als einer der innovativen führenden Akteure im Bereich des Handels mit Spielen verfolgen wir bei Xsolla den Auftrag, die inhärenten Komplexitäten von globalem Vertrieb, Marketing und Monetarisierung zu meistern, und unterstützen so unsere Partner dabei, mehr geografische Gebiete zu erreichen, mehr Umsätze zu generieren und Beziehungen mit Gamern weltweit herzustellen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und unterhält Niederlassungen in Berlin, Seoul und anderen Städten auf der ganzen Welt. Xsolla unterstützt große Spieltitel wie Valve, Twitch, Roblox, Ubisoft, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo und mehr.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: xsolla.com

Über AppsFlyer

AppsFlyer hilft Marken, mit seinen fortschrittlichen Technologien für Messung, Datenanalyse, Deep Linking, Engagement, Betrugsschutz, Datensauberkeit und Schutz der Privatsphäre gute Entscheidungen für ihr Unternehmen und ihre Kunden zu treffen. AppsFlyer basiert auf der Idee, dass Marken den Schutz der Privatsphäre ihrer Kunden erhöhen und gleichzeitig außergewöhnliche Erlebnisse bieten können, und ermöglicht es Tausenden von Entwicklern und über 10.000 Technologiepartnern, bessere und sinnvollere Kundenbeziehungen zu schaffen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: appsflyer.com

