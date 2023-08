Die Sportradar Group AG hat die Finanzergebnisse für das 2. Quartal bekanntgegeben. Der Umsatz stieg im 2. Quartal 2023 im Vergleich zur Vorjahresperiode um 22 Prozent auf 216,4 Mio. Euro, wobei das Wachstum in allen Segmenten zu verzeichnen war. Das bereinigte EBITDA des Unternehmens stieg im Periodenvergleich um 46 Prozent auf 40,1 Mio. Euro, was vor allem auf das starke Umsatzwachstum und die höhere operative Hebelwirkung zurückzuführen ist, so das Unternehmen. "Wir sind sehr stolz auf unsere starke Leistung im ersten Halbjahr 2023 und bleiben auf Kurs, den höchsten Jahresumsatz in der Unternehmensgeschichte zu erzielen", sagte Carsten Koerl, Vorstandsvorsitzender von Sportradar. "Wir nehmen eine Schlüsselposition im globalen ...

