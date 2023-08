Die wichtigste Kryptowährung, Bitcoin, hat einen starken Anstieg erlebt, der vorläufig mit der Entscheidung der Ratingagentur Moody's in Verbindung gebracht werden kann. Diese hat beschlossen, die Ratings von 10 regionalen Banken in den USA herabzustufen und 6 große US-Banken, darunter Bank of New York Mellon, US Bancorp, Truist Financial und Northern Trust, auf den Prüfstand zu stellen. Sie führte Abwärtsrisiken für die Banken im Zusammenhang mit der Rezession, der Ungewissheit fallender Preise ...

