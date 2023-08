© Foto: Mit freundlicher Genehmigung von Tesla, Inc.



Tesla drohe weitere Anteile am chinesischen E-Automarkt zu verlieren, so Analysten der Bank of America. Was steckt dahinter?

Tesla schaffte es in den vergangenen Monaten, den Verkauf in China wieder anzukurbeln, indem der Elektroautohersteller die Preise für die Modelle 3 und Y senkte. Nun scheinen diese Preissenkungen zu verpuffen auf dem Absatzmarkt. "Mit dem Rückgang von 31 Prozent gegenüber dem Vormonat lagen die Auslieferungen von Tesla im Juli auf absoluter Basis deutlich unter dem Jahresdurchschnitt von 80.000 Fahrzeugen und näher an dem Niveau von Anfang 2022", so BofA-Analyst John Murphy in einem Research-Bericht.

"Obwohl die Preissenkungen beim Abbau der Lagerbestände Ende 2022 geholfen und die Nachfrage in China im ersten Halbjahr angekurbelt haben, scheinen diese Vorteile nur von kurzer Dauer gewesen zu sein", so Murphy weiter. Seiner Ansicht nach könnte das der Beginn eines dauerhaften Abschwungs sein, der sich bis zur Einführung eines günstigeren Modells im Jahr 2025 oder 2026 hinziehen werde.

Konkurrent BYD hingegen setzte im Juli 261.105 E-Autos ab und verbuchte somit ein positives Wachstum von vier Prozent gegenüber dem Vormonat. Es war der sechste Monat in Folge mit einer Steigerung. "Dies scheint darauf hinzudeuten, dass der Nachfragerückgang nach Tesla-Fahrzeugen nicht durch allgemeinere wirtschaftliche Faktoren in China verursacht wurde", so der BofA-Experte.

Murphy bekräftigte sein neutrales Rating für die Aktie. Während sein Kursziel bei 300 US-Dollar liegt, ist der Analystenkonsens nicht so bullish. Das mittlere Kursziel der von MarketScreener erfassten 40 Analyseschätzungen liegt bei 248 US-Dollar - leicht unter dem aktuellen Kursniveau.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion