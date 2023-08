Sehr geehrte Leser/innen,seit dem Allzeithoch vom 31.7.2023 bei 16528.97 Punkten korrigierte der DAX Index in der laufenden Handelswoche bis 15706.31 Punkten.Mit diesem Tiefpunkt wurde eine X-Sequentials Kurszielzone in Abwärtsrichtung erreicht.Der DAX Index kehrte anschließend bis 15983.78 Punkte in Aufwärtsrichtung um und schloss am Mittwoch, dem 9.8.2023 bei 15836.81 Punkten.Wie wird der DAX Index in der nächsten Zeit verlaufen?Der DAX Index wird in der nächsten Zeit höchstwahrscheinlich in Aufwärtsrichtung ...

