GRENKE passt Markterwartungen und Ausblick 2024 an Baden-Baden, den 9. August 2023: Der Vorstand der GRENKE AG passt heute seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 an das Marktumfeld an. Auf Basis aktualisierter Konjunkturprognosen und dem weiteren Fokus auf ausgewogene Margen in diesem Umfeld strebt der Vorstand für 2024 jetzt ein Leasingneugeschäft in Höhe von 3,0 bis 3,2 Mrd. Euro statt bislang rund 3,4 Mrd. Euro an. Auch mit dem reduzierten Prognosekorridor für das Neugeschäft setzt GRENKE seine Wachstumsstrategie fort. Der neue Ausblick für das Leasingneugeschäft entspricht einem zweistelligen Wachstum von 11 bis 19 % gegenüber dem Prognosedurchschnitt für das aktuelle Geschäftsjahr in Höhe von rund 2,7 Mrd. Euro. Für das Konzernergebnis im Geschäftsjahr 2024 geht der Vorstand deshalb von einem Korridor zwischen 95 und 115 Mio. Euro aus (zuvor rund 120 Mio. Euro). Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2023 bleibt unverändert bei 2,6 bis 2,8 Mrd. Euro für das Leasingneugeschäft und für das Konzernergebnis bei 80 bis 90 Mio. Euro. Weitere Informationen erhalten Sie von: Investorenkontakt

Über GRENKE Die GRENKE Gruppe (GRENKE) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kund:innen erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kund:innen und Partner:innen stehen dabei im Mittelpunkt. 1978 in Baden-Baden gegründet, ist die Gruppe heute mit rund 2.000 Mitarbeiter:innen (gemessen nach Vollzeitäquivalenten) in über 30 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE Aktie ist an der Frankfurter Börse gelistet (ISIN: DE000A161N30).

