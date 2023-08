Halle/MZ (ots) -



Diebe machen sich in Sachsen-Anhalt die Reisezeit zunutze. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Donnerstagausgabe). Die Polizei meldete in verschiedenen Landesteilen während der Sommermonate Einbrüche, bei denen es die Täter auf leerstehende Wohnhäuser abgesehen hatten. In Magdeburg stiegen Unbekannte Ende Juli innerhalb weniger Tage in vier Häuser am Stadtrand ein, deren Bewohner verreist waren. Auch im Landkreis Wittenberg schlugen Diebe in einer Woche gleich zweimal zu. Laut Landeskriminalamt (LKA) nutzen Kriminelle häufig die Abwesenheit der Bewohner aus, um Schmuck, Bargeld und Elektronik zu erbeuten. Außerdem komme es zu Straftaten, die "naturgemäß vermehrt in der Ferienzeit auftreten", sagte LKA-Sprecher Michael Klocke der MZ. Dazu zählen etwa Diebstähle aus Wohnmobilen. Das LKA verzeichnet derzeit zudem landesweit einen Anstieg der Einbruchs- und Diebstahlsanzeigen. Das hänge jedoch nicht unbedingt mit der Urlaubszeit zusammen, sagte Klocke. Denn seit Ende der Corona-Pandemie kehrten mehr Menschen aus dem Homeoffice ins Büro zurück - ihre Wohnungen sind tagsüber länger unbewacht.



