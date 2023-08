Jetzt den neuen Börsendienst von Aktie der Woche-Chef Lars Wißler ausprobieren: "Hebel der Woche" https://tinyurl.com/3wxhb3ez Philipp Vorndran, Kapitalmarkt-Stratege von Flossbach von Storch, analysiert im wallstreetONLINE Interview die jüngsten Quartalszahlen aus den USA und zieht Vergleiche zu Europa und Deutschland. "Besser als erwartet" finde der Experte das, was viele Unternehmen in den vergangenen Wochen vorgelegt haben. Es zeigten sich aber schon erste "Schleifspuren" einer wirtschaftlichen Abschwächung. Vorndran spricht auch über das Wachstum der US-Wirtschaft und die stattlichen Lohnabschlüsse, die aktuell in vielen Branchen ausgehandelt werden. Steigende Löhne und Arbeitskosten dürften auch in Deutschland wieder auf die Tagesordnung kommen, glaubt Vorndran und warnt: Deutschland muss aufpassen, seine Standortvorteile nicht zu verspielen! Das und mehr im Interview!