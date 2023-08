The Channel Company ernennt ExaGrid zum Schlüssellieferanten mit zukunftsorientierter Technik

ExaGrid®, Anbieter der branchenweit einzigen Tiered-Backup-Storage-Lösung gab heute bekannt, dass Midsize Enterprise Services (MES), eine Marke von The Channel Company, ExaGrid in seine 2023 MES Midmarket 100 Liste aufgenommen hat.

Die MES Midmarket 100 Liste nimmt Top-Lieferanten auf, die sich als zukunftsorientierte Technologieanbieter erwiesen haben, die Lösungen anbieten, um die Wachstums- und Innovationsbestrebungen von mittelständischen Unternehmen zu unterstützen.

MES definiert Organisationen des Mittelstands als Unternehmen mit einem Jahreseinkommen von 50 Millionen bis 2 Milliarden US-Dollar und/oder 100 bis 2500 insgesamt unterstützten Anwendern/Sitzen. Die Unternehmen wurden aufgrund ihrer Vermarktungsstrategie ausgewählt, und zwar wie sie den Mittelstand bedienen und die Stärke seiner Mittelstandsproduktportfolios fördern.

Die Kunden mittelständischer Unternehmen bis hin zu Kleinunternehmen verfügen über ein komplexes Anforderungsprofil, das folgende Bereiche umfasst: die Arbeit in unterschiedlichen Betriebssystemen, Netzwerktopologien und verteilten Umgebungen, strenge Sicherheitsanforderungen und die Verwaltung der massiven Zunahme an Datenvolumina. Darüber hinaus verfügen die Kunden mittelständischer Unternehmen bis hin zu Kleinunternehmen über knappe IT-Ressourcen und Budgets.

Die ExaGrid Tiered-Backup-Storage-Anwendungen wurden entwickelt, um mit allen wichtigen Backup-Anwendungen und auch in sämtlichen Umgebungen zu funktionieren jedoch stets mithilfe der bequemsten Installation, der einfachsten Handhabung und den niedrigsten Kosten im Voraus und im Laufe der Zeit. ExaGrid erfüllt die erforderlichen Sicherheitsanforderungen, einschließlich des Funktionierens bei der bestehenden VPN-Verschlüsselung im WAN sowie einer Verschlüsselung von Daten im Ruhezustand.

Mittelständische Unternehmen benötigen eine Lösung, die durch entsprechende Berechnung mithilfe einer geeigneten Kapazität für die Handhabung großer Datenmengen und des massiven Datenwachstums sorgt mit der einfachst möglichen Handhabung und den niedrigsten Kosten im Voraus und im Laufe der Zeit. Die umfassenden Anwendungen von ExaGrid in einem Einzelsystem bieten eine Scale-Out-Architektur für einen Backup-Speicher zu einem Preis, der für kleine bis mittlere Unternehmensorganisationen erschwinglich ist.

"Die MES Midmarket 100 Liste ehrt Schlüssellieferaranten, in die von mittelständischen Unternehmen im Zuge ihrer Wachstums- und Entwicklungsbestrebungen investiert wird. Laut National Center for the Middle Market gibt es nahezu 200.000 US-amerikanische mittelständische Unternehmen, die ein Drittel des BIP des privaten Sektors repräsentieren und rund 48 Millionen Menschen beschäftigen", so Adam Dennison, Vice President von Midsize Enterprise Services, The Channel Company. "Der Mittelstand ist ein wesentlicher Treiber unserer Wirtschaft und dies ist auch der Grund, weshalb ich so stolz auf die in dieser Eliteliste aufgeführten Lieferanten und Führungskräfte bin, die aufgrund ihrer nachhaltigen Bestrebungen zum Erfolg und Wachstum mittelständischer Unternehmen beitragen. Sie sollten den ihnen gebührenden Applaus erhalten und für ihr Engagement für dieses wichtige Marktsegment gewürdigt werden", ergänzte er.

"Wir fühlen uns sehr geehrt, von The Channel Company anerkannt und unter vielen anderen Top-Lieferanten in die MES Midmarket 100 Liste aufgenommen worden zu sein", so Bill Andrews, President und CEO von ExaGrid. "Mehr als 3.900 Organisationen verwenden ExaGrid Tiered Backup Storage, um ihre Daten zu schützen und unsere Kunden reichen von mittelständischen Unternehmen bis hin zu großen Unternehmen in allen Industrievertikalen. Wenn Organisationen die Backup-Lösung und das Unternehmen bewerten, das am bestern ihre Backup-Anforderungen erfüllt und ihre Herausforderungen bewältigen kann, vertreten immer mehr IT-Organisationen die Ansicht, dass ExaGrid nicht nur die schnellste Backup-Lösung und Wiederherstellungsleistung, beste Skalierbarkeit und das umfassendste Sicherheitssystem bietet, sondern auch Gesamtbetriebskosten, die normalerweise lediglich die Hälfte anderer Lösungen ausmachen."

Die MES Midmarket 100 Liste würdigt die heutzutage größten IT-Mover und Shaker, die sich als zukunftsorientierte Technologieanbieter erweisen, die Wachstums- und Innovationsbestrebungen mittelständischer Unternehmen unterstützen. Die Ehrung der Gewinner erfolgte aufgrund ihrer nachhaltigen Bestrebungen, zum Erfolg und Wachstum des mittelständigen Marktsegments in der heutigen schnelllebigen Digitalwirtschaft beizutragen.

Die MES Midmarket 100 Liste steht online unter https://www.crn.com/midmarket100 zur Verfügung.

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache Landing Zone, einem Langzeitspeicher und einer Scale-Out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid ermöglicht die schnellsten Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Recoveries. Repository Tier zeichnet sich durch die niedrigsten Kosten für die Langzeitspeicherung aus. ExaGrids Scale-Out-Architektur beinhaltet vollständige Appliances und sorgt für ein Backup-Fenster mit einer festen Dauer bei wachsendem Datenvolumen, wodurch teure umfassende Upgrades und veraltete Produkte vermieden werden. ExaGrid bietet den einzigen zweigliedrigen Backup-Speicheransatz mit einem netzwerkunabhängigen Tier, verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen.

ExaGrid beschäftigt Vertriebs- und Systemingenieure in den folgenden Ländern: Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, GUS, Kolumbien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Nordische Länder, Polen, Portugal, Katar, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, USA und weitere Regionen.

Besuchen Sie uns unter exagrid.com und kontaktieren Sie uns auf LinkedIn. Lesen Sie, was unsere Kunden über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und erfahren Sie in unseren Kundenberichten, warum sie jetzt deutlich weniger Zeit mit der Datensicherung verbringen. ExaGrid gibt hocherfreut seinen NPS-Wert (Net Promoter Score) von mehr als 81 bekannt!

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Über The Channel Company

The Channel Company verhilft dem IT-Kanal zu einer bahnbrechenden Leistung mit unseren dominanten Medien, ansprechenden Veranstaltungen, fachkundiger Beratung und Ausbildung sowie innovativen Marketingdienstleistungen und -plattformen. Als Katalysator für den Kanal verbinden wir Technologielieferanten, Lösungsanbieter und Endbenutzer und stärken sie. Wir können auf mehr als 30 Jahre Erfahrung im Vertrieb zurückblicken und unser umfassendes Wissen nutzen, um innovative Lösungen für die sich ständig weiterentwickelnden Herausforderungen des Technologiemarktes zu entwickeln. www.thechannelcompany.com

© 2023 The Channel Company, LLC. The Channel Company Logo ist eine eingetragene Marke von The Channel Company LLC. Alle anderen Marken und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

