Der Weltmarktführer für kabellose Profiwerkzeuge, DIY-Werkzeuge und Motorgeräte für den Außenbereich, Techtronic Industries Co. Ltd., ("TTI" oder die "Gruppe") (Börsenkürzel: 669, OTCQX: TTNDY, TTNDF) freut sich, seine Ergebnisse für das erste, am 30. Juni 2023 geendete Halbjahr bekannt zu geben.

Die Gruppe erzielte im ersten Halbjahr 2023 solide Ergebnisse, übertraf den Markt bei Umsatz und Gewinn, reduzierte seinen Bestand und erzielte einen hervorragenden freien Cashflow. Der Gesamtumsatz ging in ausgewiesener Währung um 2,2 und in lokaler Währung um 1,0 auf 6,9 Milliarden US-Dollar zurück. MILWAUKEE, die Flaggschiffsparte von TTI, wuchs um 8,7 in lokaler Währung, während das Konsumgütergeschäft im niedrigen zweistelligen Bereich zurückging, was zum Teil auf Initiativen zum Abbau von Beständen innerhalb des Netzwerks und bei Kunden zurückzuführen ist.

Unsere Flaggschiffsparte MILWAUKEE, die weltweit die Nummer 1 unter den professionellen Elektrowerkzeugen ist, übertraf den Markt mit einem Wachstum von 8,7% in lokaler Währung.

Abbau der Bestände aus dem ersten Halbjahr 2022 um 651 Millionen US-Dollar.

In der ersten Jahreshälfte erreichte der freie Cashflow 301 Millionen US-Dollar eine Rekordsteigerung um 649 Millionen US-Dollar gegenüber dem ersten Halbjahr 2022.

Die Bruttomarge stieg im 15.Jahr in Folge auf nunmehr 39,3 %, ein Plus von 22 Basispunkten.

Highlights der finanziellen Performance für das erste Halbjahr 2023 2023 2022 Mio. Mio. USD' USD' Veränderung Umsatzerlöse 6.879 7.034 (2,2 %) Bruttogewinnmarge 39,3 % 39,1 +22 bps EBIT 560 633 (11,5 %) Den Eigentümern des Unternehmens zurechenbares Ergebnis 476 578 (17,7%) Gewinn je Aktie (US-Cent) 26,00 31,59 (17,7 %) Freier Cash Flow 301 (348) +649 Mio. USD Interimsdividende je Aktie (ca. US-Cent) 12,23 12,23

In der ersten Jahreshälfte 2023 übertraf TTI den Markt weltweit. In Nordamerika ging der Umsatz in lokaler Währung um 3,9 zurück. Unter der Leitung unseres erstklassigen Managementteams erzielte Europa ein Wachstum von 10,1 in lokaler Währung. Die übrigen Märkte der Welt, darunter Australien und Asien, erzielten ein Wachstum von 5,7 in lokaler Währung.

Die Bruttomarge verbesserte sich gegenüber der ersten Jahreshälfte 2022 um 22 Basispunkte, was auf eine stärkere Ausrichtung auf das margenstärkere MILWAUKEE-Geschäft und Produktivitätsinitiativen zurückzuführen ist und durch die anhaltend überdurchschnittliche Performance des margenstarken Batteriegeschäfts im Aftermarket ergänzt wurde.

Horst Pudwill, Chairman von TTI, erklärte: "Wir verfolgen weiterhin unsere Strategie, in bessere Technologien und innovative, neue Produkte zu investieren, um unser Wachstum voranzutreiben. Wir sind meiner Meinung nach gut aufgestellt, um auch in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 und darüber hinaus eine bessere Performance als der Markt zu erzielen."

Joseph Galli, CEO von TTI, kommentierte: "TTI setzt seine Bestrebungen nach kontinuierlicher Verbesserung fort. Wir haben die Konkurrenz beim Umsatz übertroffen, unsere Bestände erheblich reduziert und einen positiven freien Cashflow erwirtschaftet, während wir weiterhin in die Zukunft investieren."

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält oder verwendet bestimmte, zukunftsgerichtete Aussagen oder Begriffe, die auf den derzeitigen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Überzeugungen und Annahmen von TTI in Bezug auf die Geschäfte und die Märkte beruhen, in denen die Gruppe tätig ist. Diese Aussagen oder Begriffe geben die Ansichten von TTI zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wieder. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und unterliegen Marktrisiken, Ungewissheiten und Faktoren, die außerhalb der Kontrolle von TTI liegen. Daher können die tatsächlichen Ergebnisse und Renditen erheblich von den getroffenen Annahmen und den in dieser Bekanntmachung enthaltenen Aussagen abweichen.

Über TTI

TTI ist ein weltweit führender Anbieter von kabelloser Technologie in den Bereichen Elektrowerkzeuge, Outdoor-Equipment, Bodenpflege- und Reinigungsprodukte für Heimwerker, Verbraucher, professionelle und industrielle Anwender in den Bereichen Haushalt, Bau, Wartung, Industrie und Infrastruktur. Das Fundament des Unternehmens ruht auf vier strategischen Grundpfeilern starke Marken, innovative Produkte, außergewöhnliche Mitarbeiter und operative Exzellenz die eine weitreichende langfristige Vision zur Weiterentwicklung der schnurlosen Technologie widerspiegeln Die globale Wachstumsstrategie des unermüdlichen Strebens nach Produktinnovation hat TTI an die Spitze seiner Branchen katapultiert und gleichzeitig die Aufrechterhaltung hoher Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards ermöglicht. Das leistungsstarke Markenportfolio von TTI umfasst Elektrowerkzeuge, Zubehör und Handwerkzeuge von MILWAUKEE, RYOBI und AEG, Outdoor-Produkte von RYOBI, Layout- und Messprodukte von EMPIRE sowie Produkte und Lösungen für die Bodenreinigung von HOOVER, VAX, DIRT DEVIL und ORECK.

TTI wurde 1985 gegründet und ist seit 1990 an der Stock Exchange of Hong Kong Limited notiert sowie im Hang Seng Index, im Hang Seng Corporate Sustainability Benchmark Index, im FTSE RAFI All-World 3000 Index, im FTSE4Good Developed Index und im MSCI ACWI Index gelistet. Das Unternehmen wird außerdem am OTCQX Best Market unter den Symbolen "TTNDY" und "TTNDF" gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.ttigroup.com.

Alle aufgeführten Marken außer AEG, OTCQX und RYOBI sind Eigentum der Gruppe. AEG ist eine eingetragene Marke von AB Electrolux (publ.) und wird unter Lizenz verwendet. OTCQX ist eine eingetragene Marke der OTC Markets Group Inc. RYOBI ist eine eingetragene Marke von Ryobi Limited und wird unter Lizenz verwendet.

