Hochmoderne KI-/ML-Technologie mit Validierung am Menschen für die Frühdiagnose von Lungenkrebs

In-silico -Detektion für 12 weitere Krebsarten, darunter Krebs der Bauchspeicheldrüse

Mehr als 2 600 proprietäre Biomarker-Panels

Rasche Einbeziehung anderer Krebsarten und Krankheiten

Das innovative Biotechnologieunternehmen mit vielversprechenden Ergebnissen bei Bauchspeicheldrüsenkrebs wird voraussichtlich bis Mitte 2024 Humanstudien für mehrere, schwierige solide Tumore beginnen

Die Kombination erzeugt einen potenziellen Multiplikatoreffekt zur Beschleunigung einer früheren Diagnose, einer wirksameren Therapie und einer präzisen in-silico-Arzneimittelforschung

Renovaro BioSciences Inc. (NASDAQ: RENB) (vormals NASDAQ: ENOB), ein innovatives, vorklinisches Biotechnologieunternehmen im Bereich der Zell-, Gen- und Immuntherapie mit Schwerpunkt auf soliden Tumoren mit kurzer Lebenserwartung, hat eine verbindliche, exklusive Absichtserklärung über die Fusion einer Tochtergesellschaft mit dem innovativen KI-Unternehmen GEDi Cube Intl Ltd. unterzeichnet. Ziel des fusionierten Unternehmens wäre es, die Diagnose zu beschleunigen, die Wirksamkeit der Behandlung zu verbessern, neue Therapien zu entwickeln und den Zugang zu lebensrettenden Technologien für Krebs und andere Krankheiten zu erweitern.

"Ich hatte das Privileg, Biowissenschaftsgruppen bei Intel, Oracle und zuletzt bei NVIDIA zu leiten", sagte Craig Rhodes, CEO von GEDi Cube International Ltd. "Aber die bemerkenswerte, innovative Technologie von GEDi Cube, die über fast ein Jahrzehnt entwickelt wurde, hat bereits frühere Diagnosen von Lungenkrebs bei Menschen an einem führenden Universitätskrankenhaus validiert und die Technologie für 12 weitere Krebsarten, einschließlich Bauchspeicheldrüsen- und Brustkrebs, geschaffen. Das ist eine sehr inspirierende und aufregende Entwicklung."

"Wir sind dabei, unsere Technologien rasch auf andere Krebsarten und Krankheiten auszuweiten", fügte Rhodes hinzu. "Ich bin davon überzeugt, dass die Integration mit den potenziellen Therapien für solide Tumore von Renovaro BioSciences nicht nur Synergieeffekte mit sich bringt. Sie könnte auch ein Multiplikator dafür sein, die Diagnose zu beschleunigen, die Behandlungsergebnisse zu verbessern und in silico neue Therapien zu entdecken, die vielen Menschen das Leben erleichtern."

"Renovaro, lateinisch für ‚Erneuerung', steht für die Mission unseres Unternehmens", erklärte Dr. Mark Dybul, CEO von Renovaro Biosciences. "Unsere innovativen Zell-, Gen- und Immuntherapieverfahren sind darauf ausgerichtet, die natürlichen Mechanismen des Körpers zur Tumorbekämpfung zu reaktivieren. Ich bin davon überzeugt, dass eine Fusion mit GEDi Cube die Wirksamkeit unserer bevorstehenden Studien erhöhen und die Entdeckung neuer Behandlungsansätze beschleunigen könnte. Auf diese Weise könnte unsere lebensrettende Technologie mehr Krebspatienten zugutekommen und würde ihnen und ihren Familien neue Hoffnung geben", so Dr. Dybul weiter.

Während sich die aktuellen Ergebnisse von Renovaro auf Bauchspeicheldrüsenkrebs konzentrieren, plant das Unternehmen, andere solide Tumore mit kurzer Lebenserwartung in die ersten Phase-I/IIa-Studien am Menschen einzubeziehen, die bis Mitte 2024 beginnen sollen. Die Häufigkeit dieser Krebsarten und anderer schwerwiegender Gesundheitsprobleme steigt rapide an, da viele Bevölkerungsgruppen immer älter werden. Als konkretes Beispiel für einen potenziellen Multiplikatoreffekt könnte die KI-Technologie von GEDi Cube das fusionierte Unternehmen in die Lage versetzen, anstehende Humanstudien auf die Krebsarten zu fokussieren, die am ehesten auf eine Therapie ansprechen, die Datenbank der wichtigsten Marker für eine frühere Diagnose und den Krankheitsverlauf zu erweitern und neue Generationen des Behandlungsansatzes von Renovaro sowie völlig neue Therapien zu entdecken.

Dr. Anahid Jewett ist eine führende Krebsimmuntherapeutin an der UCLA, die unabhängige, entscheidende Studien mit Renovaros Technologie in verschiedenen Tiermodellen durchgeführt hat. Sie hat kontinuierlich eine 80- bis 90-prozentige Reduktion der Größe und des Gewichts von Pankreastumoren nachgewiesen, die mit einer signifikanten Verbesserung wichtiger Aspekte der Immunreaktion korreliert. "Nachdem ich jahrzehntelang als Wissenschaftlerin nach den besten Möglichkeiten gesucht habe, Laborstudien in lebensrettende Behandlungen umzusetzen, bin ich absolut begeistert von den Möglichkeiten, hochmoderne KI mit einigen der vielversprechendsten Ergebnisse unserer Modellen für Bauchspeicheldrüsenkrebs mit der Technologie von Renovaro zu kombinieren", sagte Dr. Jewett. "Ich sehe darin die Zukunft der Medizin."

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsorientierte Aussagen. Bei diesen Aussagen handelt es sich lediglich um Prognosen, die auf aktuellen Informationen und Erwartungen beruhen und mit einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, unter anderem einschließlich der Erwartungen hinsichtlich des Erfolgs oder der Wirksamkeit unserer Pipeline. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "glauben", "planen", "erwarten", "anstreben", "beabsichtigen", "potenziell" oder ähnlichen Ausdrücken gekennzeichnet. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können aufgrund verschiedener Unwägbarkeiten erheblich von den in solchen Aussagen prognostizierten abweichen, einschließlich der Angaben im jüngsten Jahresbericht von Renovaro BioSciences Inc. (NASDAQ: RENB) auf Formular 10-K, der bei der SEC eingereicht wurde. Lesern wird geraten, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments Gültigkeit haben. Alle zukunftsgerichteten Aussagen sind in ihrer Gesamtheit durch diesen Warnhinweis eingeschränkt, und Renovaro Biosciences, Inc. ist nicht verpflichtet, diesen Aktionärsbrief zu überarbeiten oder zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieses Briefes zu berücksichtigen.

Weitere Informationen über Renovaro Biosciences Inc. finden Sie auf der Website des Unternehmens: www.renovarobio.com.

Weitere Informationen über GEDi Cube Intl LTD finden Sie auf der Website des Unternehmens: www.gedicube.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230809350864/de/

