Fund I Investment generiert bei Verkauf fünffache Rendite

Bregal Milestone, ein führendes paneuropäisches Private Equity-Unternehmen, hat heute den Verkauf der Epassi Group ("Epassi") an TA Associates und Warburg Pincus LLC bekannt gegeben. Epassi ist in den nordischen Ländern ein führendes Unternehmen für die Bereitstellung von Mitarbeitervergünstigungen, das auch im Vereinigten Königreich, Irland und Italien tätig ist.

Das 2007 gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Espoo, Finnland. Es bietet mobile Zahlungslösungen für die Bereitstellung von Mitarbeitervergünstigungen und sonstige Dienste. Die mehr als 13 Millionen Nutzer können über eine App problemlos auf ihre Vergünstigungen wie Gutscheine für Mahlzeiten, Mitgliedschaft in Sportstudios oder Parkausweise zugreifen. Darüber akzeptieren mehr als 59.000 Dienstleister die Epassi App als Zahlungsmittel. Als eines der am schnellsten wachsenden nordischen Unternehmen wurde die Gruppe von der Financial Times in den Jahren 2019, 2022 und 2023 als eines der 1000 am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa ausgezeichnet.

Seitdem Bregal Milestone 2019 erstmals investierte, hat Epassi seine Führungsposition ausgebaut und das Wachstum beschleunigt:

Steigerung des Umsatzes 9x

Steigerung der Nettoerlöse 6x

Steigerung des EBITDA 7x

Akquisition von fünf Unternehmen in ganz Europa

Ausweitung der Geschäftstätigkeit nach Schweden, dem Vereinigten Königreich, Irland und Italien

Einstellung von wichtigen Führungskräften wie CEO Pekka Rantala und CFO Regina Duzanskaj

Optimierung von Umsatz und Gewinn über In-House-Datenanalyse, bereitgestellt vom In-House Value Creation Team, Milestone Performance Partners von Bregal Milestone

Implementierung von ESG-positiven Maßnahmen, die zu einer 38-prozentigen Verbesserung der Emissionen in Scope 1 2 führten und zu einem unabhängigen Best-Practice-Rating auf der Grundlage von KPIs für vier zentrale ESG-Bereiche Vorstandsaufsicht sowie Cybersecurity, Datenschutz sowie soziale Initiativen, geschäftliche Integrität und Ergebnisse

"Bregal Milestone hat unser Wachstum in den vergangenen Jahren wesentlich unterstützt und nun ist die Zeit für einen Eigentümerwechsel gekommen. Mit der Hilfe von Bregal Milestone konnten wir unsere Geschäftstätigkeit erfolgreich jenseits der nordischen Region ausweiten und wir sind nun auch außerhalb unseres Kerngeschäfts, der Bereitstellung von Mitarbeitervergünstigungen, tätig. Und mit unserer skalierbaren Technologie sehen wir auch für die Zukunft gute Wachstumschancen," sagte Pekka Rantala, CEO von Epassi.

"Es war ein Privileg, mit Risto, Pekka und der talentierten Führungsmannschaft von Epassi zusammenzuarbeiten und einen enormen Mehrwert für die leidenschaftlichen Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre zu erwirtschaften. Wir sind sehr stolz darauf, am Aufbau eines führenden europäischen Anbieters für Mitarbeitervergünstigungen beteiligt gewesen zu sein. Seit unserem ersten Investment 2019 sind Umsatz und Gewinn erheblich gestiegen. Von Anfang an zeichnete sich unsere Zusammenarbeit durch Teamwork, hohe Leistung und Exzellenz aus," fügte Cyrus Shey, Mitbegründer und Managing Partner bei Bregal Milestone hinzu.

"Während wir Eigentümer waren, hat unsere erfolgreiche M&A-Aktivität dazu beigetragen, dass Epassi in fünf europäische Märkte expandiert ist. So wurden wir eines der führenden paneuropäischen Unternehmen für die Bereitstellung von Mitarbeitervergünstigungen," sagte Saachi Oza, Principal bei Bregal Milestone.

Neben unserer M&A-Aktivität haben wir zusammen mit Pekka eine talentierte Führungsmannschaft aufgebaut. Bei zahlreichen Vorhaben wie der Go-to-Market-Strategie, der technologischen Entwicklung, der operativen Integration und ESG konnten wir beratend unterstützen. Wir wünschen Epassi weiterhin Erfolg auf ihrem Wachstumspfad," fügte Rob Hetherington, Epassi Chairman, Partner und Head of Milestone Performance Partners (Bregal Milestone's In-House Value Creation Team) hinzu.

Einzelheiten zur Transaktion wurden nicht offengelegt. Die Transaktion unterliegt üblichen Konditionen. J.P. Morgan war als ausschließlicher Finanzberater tätig und White Case war der Rechtsberater von Bregal Milestone und Epassi.

Über Epassi

Epassi wurde 2007 in Helsinki gegründet. Das Unternehmen ist führend in der Bereitstellung von Mitarbeitervergünstigungen in den nordischen Ländern, Italien und dem Vereinigten Königreich. Die einzigartige skalierbare Lösung basiert auf Mobiltechnologie und Zahlungssoftware. Sie eröffnet den Zugang zu zahlreichen Möglichkeiten zur Verbesserung von Gesundheit und Wellness und vereint alle Vorzüge in einem nutzerfreundlichen Service. Die Epassi Group ist in Europa die führende digitale Lösung für Mitarbeitervergünstigungen. Diese wird genutzt von fast 13 Millionen Nutzern, mehr als 13.500 Arbeitgebern und mehr als 59.000 Dienstleistern. Epassi ist in den nordischen Ländern ein Vorreiter im Fintech-Bereich und wurde von der Financial Times 2022 und 2023 als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas ausgezeichnet.

Epassi jeden Tag mehr Wellbeing.

www.epassi.com

Über Bregal Milestone

Bregal Milestone ist ein führendes Private Equity-Unternehmen. Seit seiner Gründung wurde Kapital in Höhe von €1,3 Milliarden beschafft. Das Unternehmen stellt Wachstumskapital zur Verfügung und bietet strategische Unterstützung für führende Technologieunternehmen. Bregal Milestone ist Teil von Bregal Investments, einer führenden globalen Investmentplattform, die mehr als €16 Milliarden an Vermögen verwaltet. Mehr Informationen finden Sie unter: www.bregalmilestone.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

